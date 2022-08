Anne Heche: vídeo mostra como ficou casa em que atriz bateu o carro; assista

Um vídeo divulgado pelo site de notícias TMZ mostra como ficou a casa em que a atriz Anne Heche bateu o carro.

Na última sexta-feira, 12, Heche teve morte cerebral após ficar uma semana em estado grave no hospital. O acidente de carro aconteceu na região de Mar Vista, nos Estados Unidos.

De acordo com a polícia de Los Angeles, a atriz dirigia sob efeito de cocaína e fentanil. O último seria para o tratamento de "dores fortes", mas vale ressaltar que o opioide sintético é 50 vezes mais potente que a heroína -- e seu consumo só cresce nos Estados Unidos.

Entenda como foi o acidente

A atriz dirigia um mini cooper azul sob efeito de cocaína e fentanil quando bateu contra a garagem de um complexo de apartamentos. Alguns moradores tentaram ajudá-la, mas ela fugiu.

Logo depois, Heche colidiu com a casa que aparece no vídeo. De acordo com a investigação, a atriz entrou em coma quase imediatamente após o choque.

As autoridades envolvidas destacam que ela dirigia em alta velocidade quando se chocou contra a residência.