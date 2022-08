Elon Musk diz que vai comprar Manchester United e volta atrás; entenda

O bilionário Elon Musk usou sua conta no Twitter nesta terça-feira, 16, para (mais uma vez) causar comoção nas redes sociais. Desta vez, o dono da SpaceX e da Tesla falou que iria comprar o time Manchester United.

"Eu estou comprando o Manchester United, de nada", publicou Musk. Logo antes, ele havia postado que apoia "a metade esquerda do Partido Republicano e a metade direita do Partido Democrata".

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Musk já fez diversas promessas e brincadeiras com os seguidores da sua conta no Twitter. Às vezes, as duas se misturam e não fica claro se a publicação se trata de uma piada ou um plano concreto.

No caso dos tuítes feitos nesta terça-feira, 16, o bilionário explicou algumas horas depois que se tratava de uma brincadeira.

"Não, esta é uma piada de longa data no Twitter. Não estou comprando nenhum time esportivo", respondeu Musk ao seguidor que questionou se ele estava falando sério.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Vale lembrar que o dono da SpaceX está enfrentando um julgamento-relâmpago contra o Twitter após ter voltado atrás com a decisão de comprar a rede social.

Caso seja condenado, Musk poderia ser forçado a cumprir o acordo assinado em abril passado, que prevê a compra do Twitter por US$ 44 bilhões em dinheiro, pagando US$ 54,20 por cada ação da rede social.

LEIA TAMBÉM:

Elon Musk vende ações da Tesla (TSLA34) por US$ 7 bilhões

Tesla (TSLA34) produziu mais de três milhões de veículos, diz Elon Musk

EXCLUSIVO: Starlink, de Elon Musk, vai estar apta a operar na Amazônia a partir de setembro