Quem é Anne Heche? Atriz fez diversos filmes e séries e já namorou a apresentadora Ellen DeGeneres

Anne Heche teve morte cerebral constada nesta sexta-feira ,12, no EUA. Ela sofreu uma lesão cerebral após um grave acidente de carro ocorrido no último dia 5 de agosto, em Los Angeles. A atriz dirigia o veículo que bateu em uma casa e pegou fogo.

A atriz e diretora tem diversos filmes na sua carreira, que inclui os longas “Seis dias Sete Noites” Geração Prozac", e a série "Chicago P.D.: Distrito 21". Além desses trabalhos, Heche também participou de séries de comédia dramáticas, como: Men in Trees (2006–08), Hung (2009–11), SaveMe (2013), Aftermath (2016) e a série de drama militar The Brave ( 2017).

Início de carreira

Nascida em 25 de Maio de 1969, Anne Heche é a caçula dos cinco filhos que seus pais tiveram. Ela estreou no cinema na década de 1980 interpretando as gêmeas Marley Love e Vick Hudson na novela "Another World" (1987-1991)

Heche também participou dos longas “Disposto a tudo”, e do sucesso de suspense “Eu Sei o que Vocês fizeram no verão passado”. A atriz estava no elenco de algumas obras que iriam ser lançadas em breve, como Supercell, Chasing, Nightmares e Wake.

Vida pessoal

A atriz ficou famosa por um relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres, que esteve sob o comando do talk show “The Ellen DeGeneres Show.” de 2003 até 2022. Elas namoraram entre 1997 e 2000.

Em sua autobiografia, chamada Call Me Crazy, Heche diz que esteve mentalmente doente na sua juventude por conta do abuso sofrido pelo pai, que morreu de AIDS em 1983. Ela alegou também ter tido contato com formas de vida extraterrestre, além de ter “alter ego”, chamado Celestia.

