Amazon está em negociações para investir até US$ 50 bilhões na OpenAI

A Amazon está negociando um possível investimento de até US$ 50 bilhões na OpenAI, criadora do ChatGPT. A movimentação ocorre dentro de uma rodada de financiamento que pode chegar a US$ 100 bilhões e elevar a avaliação da startup para até US$ 830 bilhões, segundo informações do The Wall Street Journal.

O CEO da Amazon, Andy Jassy, conduz diretamente as conversas com Sam Altman, CEO da OpenAI. Pessoas familiarizadas com as tratativas disseram ao jornal norte-americano que os termos do acordo ainda podem ser modificados.

Caso o aporte seja concluído nesse valor, a Amazon se tornaria o maior investidor da atual rodada de captação. O conglomerado japonês SoftBank também negocia uma injeção de até US$ 30 bilhões na empresa de inteligência artificial, reforçando seu peso na composição acionária.

Cortes de funcionários e forte disputa

A Amazon já havia demonstrado interesse no setor com investimentos na Anthropic, concorrente direta da OpenAI. A empresa construiu um complexo de data centers avaliado em US$ 11 bilhões para apoiar os sistemas da desenvolvedora de modelos de linguagem no estado de Indiana, nos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo em que amplia os investimentos em IA, a Amazon mantém um processo de contenção de despesas. Nesta quarta-feira, a companhia anunciou a demissão de cerca de 16 mil funcionários. Em outubro de 2025, outros 14 mil cargos foram eliminados.

A aposta da OpenAI

A OpenAI também busca recursos junto a fundos soberanos do Oriente Médio e a fundos de venture capital. Entre os atuais investidores da startup estão a Thrive Capital, a Khosla Ventures e o fundo MGX, dos Emirados Árabes Unidos.

A empresa avalia a possibilidade de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) em meio à expansão das aplicações comerciais de seus modelos de linguagem e do crescimento global no setor de inteligência artificial.