A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza e vota no Oscar, acaba de desenhar o mapa do futuro para a maior premiação do cinema mundial. Foram anunciadas as datas oficiais para o 99º e o 100º Oscar, que acontecerão em 17 de março de 2027 e 5 de março de 2028, respectivamente.

Mas as novidades vão muito além do calendário. Sob a gestão de Bill Kramer, atual CEO da Academia, o Oscar se prepara para uma transição histórica de plataforma e endereço. A partir de 2028, a cerimônia deixa de ser restrita à TV tradicional (ABC) e passa a ser exibida de graça pelo YouTube. No ano seguinte, a premiação também sairá do clássico Teatro Dolby e migrará para o Teatro Peacock, longe da Calçada da Fama de Los Angeles.

As mudanças sinalizam que o Oscar está tentando se rejuvenescer antes centenário. Com a Disney (dona da ABC) focada agora em outros grandes eventos — como o Super Bowl e o Grammy em 2027 —, a Academia busca autonomia e um alcance digital que a TV linear já não entrega com a mesma eficiência.

Veja o calendário do Oscar para as próximas cerimônias

Próxima de completar 100 anos, a Academia liberou o cronograma da temporada 2026-2027:

Anúncio dos pré-indicados (Shortlists): 15 de dezembro de 2026.

15 de dezembro de 2026. Anúncio dos Indicados ao Oscar 2027: 21 de janeiro de 2027.

21 de janeiro de 2027. Início da votação final: 25 de fevereiro de 2027.

25 de fevereiro de 2027. Cerimônia de premiação: 17 de março de 2027.

O que esperar do Oscar em 2027?

A notícia chega em um momento de transição para a audiência. A última cerimônia, que coroou o épico Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, como Melhor Filme, registrou 17,86 milhões de espectadores nos Estados Unidos — queda de 9% em relação ao ano anterior, segundo informações da Variety.

A aposta para recuperar o fôlego da cerimônia está nos filmes internacionais, que têm ganhado mais espaço no Oscar nos últimos seis anos, e blockbusters de prestígio que já aparecem no radar para 2026 — Projeto Hail Mary, estrelado por Ryan Gosling, o encerramento da trilogia Duna, de Denis Villeneuve, entre eles.