Retorno de Cowboy ao BBB 26 teve motivo claro, diz esposa do brother

A entrada de Alberto Cowboy no BBB 26 tem um motivo que vai além da competição. Segundo a esposa dele, Priscila Monroy, em uma entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, o veterano não voltou para a casa pensando em vencer o programa. Ele aceitou o convite principalmente para reparar a imagem de vilão que ficou marcada no público em 2007, durante sua primeira participação.

Priscila afirmou que o assunto de ganhar o prêmio nem chegou a ser discutido entre eles antes da entrada no reality. O foco, segundo ela, era outro: mudar a percepção que muitos ainda têm dele mais de uma década depois.

Ela explicou que Alberto sempre sentiu que foi injustiçado pelos telespectadores da edição anterior. Na visão dele, o público entendeu de forma errada o que aconteceu naquela temporada e rotulou sua postura de maneira exagerada.

A esposa também comentou sobre a vida fora do reality e os cuidados que tiveram antes da entrada dele no BBB. Ela disse que os vídeos para as redes sociais foram gravados rapidamente e sem a ansiedade típica de quem busca publicamente ganhar um programa.

O que aconteceu com Cowboy no BBB 7?

No BBB 7, Cowboy se consolidou como o principal adversário de Diego Alemão, que acabou conquistando a edição. Em uma época em que o público costumava dividir os participantes entre heróis e vilões, os dois passaram a simbolizar lados opostos do jogo, ainda que estivessem apenas defendendo estratégias diferentes dentro da disputa.

Alemão rapidamente caiu nas graças da audiência, mesmo vivendo um relacionamento conturbado com duas colegas de confinamento, Íris Stefanelli, conhecida como Siri, e Fani Pacheco.

Paredão que mudou o BBB

As divergências com Alemão não foram o único ponto marcante da trajetória de Cowboy. Ele também protagonizou uma movimentação estratégica que alterou os rumos da temporada. Naquele momento, Diego vivia um romance intenso com Íris Stefanelli, enquanto mantinha proximidade com Fani Pacheco, formando um triângulo amoroso que dominava as conversas dentro e fora da casa.

Na liderança, Alberto indicou Íris ao paredão e trabalhou nos bastidores para que Alemão também fosse para a berlinda, já que o formato ainda era de disputa entre dois participantes. O confronto bateu recordes de votação, ultrapassando 24 milhões de votos. Íris acabou eliminada com 57%, mas parte do público atribuiu a Cowboy a responsabilidade por separar o casal, o que ampliou sua imagem negativa.

O impacto foi tão significativo que, na edição seguinte, o programa reformulou o sistema de eliminação. A partir do BBB 8, passou a prevalecer o paredão triplo, com três competidores disputando a permanência.

O pacto de sangue

A passagem de Cowboy pelo reality também ficou marcada por um gesto extremo. Ele, Felipe Cobra e Daniel firmaram um acordo para chegarem juntos à final e selaram a promessa cortando os próprios dedos.

A cena provocou reação imediata da produção e gerou críticas do público. Ao vivo, Pedro Bial repreendeu os participantes e destacou os riscos à saúde e a responsabilidade do programa diante de milhões de telespectadores.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.