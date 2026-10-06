Vai ter segundo turno? Por que Garotinho desistiu? As perguntas e respostas das eleições no Rio

Dois dias após a eleição, ainda não há definição sobre o desfecho da disputa pelo governo do Rio de Janeiro. A dúvida é se haverá segundo turno entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) ou se o candidato do PL, que foi o mais votado no primeiro turno, será declarado vencedor de forma direta.

A situação ganhou um novo capítulo após Garotinho desistir do recurso que tentava reverter o indeferimento de sua candidatura. A definição sobre esses votos pode ser determinante para confirmar a realização do segundo turno ou garantir a eleição de Ruas já na primeira etapa da disputa.

O impasse gira em torno dos 274,4 mil votos obtidos por Anthony Garotinho (Republicanos) . Como o ex-governador disputou a eleição com a candidatura indeferida e seus votos ficaram classificados como "anulados sub judice", cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir se eles entrarão ou não no cálculo dos votos válidos.

Por que ainda não se sabe se haverá segundo turno no Rio?

A definição depende do destino dos 274,4 mil votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), que disputou a eleição com a candidatura sub judice. Na apuração, Douglas Ruas (PL) terminou com 49,2% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD) alcançou 42,7%, resultado que levaria a disputa para o segundo turno.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisa decidir se os votos de Garotinho continuarão sendo considerados no cálculo dos votos válidos. Caso sejam anulados definitivamente, Ruas ultrapassará a marca de 50% dos votos válidos e poderá ser declarado eleito ainda no primeiro turno.

Por que os votos de Garotinho são tão importantes?

Garotinho recebeu 3,1% dos votos e sua situação jurídica é o ponto central da controvérsia. O ex-governador teve a candidatura indeferida após condenação por improbidade administrativa, mas conseguiu permanecer na disputa enquanto recorria da decisão.

Como a diferença para que Ruas alcance a maioria absoluta é pequena, a exclusão desses votos do cálculo pode alterar diretamente o resultado da eleição.

Por que Garotinho desistiu do recurso no TSE?

Em coletiva de imprensa, Garotinho afirmou que tomou uma "decisão política" ao desistir do recurso que buscava reverter o indeferimento de sua candidatura.

Segundo a defesa, a desistência foi apresentada de forma voluntária e consciente, com base no entendimento de que o recorrente pode abrir mão do recurso a qualquer momento, independentemente da concordância das demais partes envolvidas.

A desistência do recurso é automática?

Não. Apesar da manifestação de Garotinho, o procedimento ainda depende de análise do TSE.

O relator do caso, ministro Floriano de Azevedo Marques, solicitou parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE) sobre a validade da desistência. O órgão se manifestou favoravelmente ao pedido, mas a decisão final caberá ao relator.

Existe receio de que uma desistência apresentada após a eleição possa ser interpretada como tentativa de influenciar o resultado do pleito.

O que acontece agora no processo?

O ministro relator deverá decidir se aceita a desistência ou se leva o mérito do caso para julgamento.

Caso entenda que a desistência não deve ser acolhida, o tribunal poderá analisar diretamente a situação da candidatura e definir se os votos de Garotinho permanecem ou não na contagem dos votos válidos.

Existe prazo para o TSE resolver o impasse?

Não. Não há uma data definida nem prazo legal específico para o julgamento.

Enquanto isso, o calendário eleitoral segue normalmente e o segundo turno continua oficialmente previsto até que haja uma decisão judicial em sentido contrário.

O que pode acontecer se o julgamento demorar?

Caso o processo não seja analisado rapidamente, a campanha de segundo turno continuará normalmente.

Se posteriormente o TSE concluir que os votos de Garotinho devem ser anulados e que Ruas ultrapassou os 50% dos votos válidos, poderá surgir um novo debate político e jurídico, especialmente se a campanha do segundo turno já estiver avançada.

Eduardo Paes pode recorrer se a desistência for aceita?

Sim. Especialistas entendem que existe possibilidade de recurso.

No entanto, observam que isso pode gerar uma contradição política, já que o próprio grupo de Paes foi responsável por ações que defendiam o indeferimento da candidatura de Garotinho e, consequentemente, a não contabilização de seus votos.

Como Eduardo Paes tem reagido à situação?

Paes acusa Garotinho de tentar interferir no processo eleitoral ao abrir mão do recurso após a votação.

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro (Getty Images)

O candidato do PSD afirma que sempre considerou o ex-governador um "candidato laranja" devido à sua inelegibilidade e argumenta que a desistência busca favorecer Douglas Ruas ao impedir a realização do segundo turno.

Qual é a posição de Douglas Ruas?

Ruas sustenta que não há divergência jurídica sobre a anulação dos votos de Garotinho.

O candidato do PL lembra que a própria campanha de Paes já havia defendido anteriormente no TSE que os votos do ex-governador não fossem considerados e diz acreditar que a Justiça vai confirmar sua eleição em primeiro turno.

Como fica a campanha eleitoral enquanto não há decisão?

A campanha segue normalmente.

Enquanto o segundo turno permanecer oficialmente marcado, Douglas Ruas e Eduardo Paes podem realizar atos de campanha, pedir votos nas ruas e nas redes sociais e participar da propaganda eleitoral gratuita, prevista para começar em 9 de outubro, com divisão igualitária do tempo entre os dois candidatos.