Vai ter segundo turno? Por que Garotinho desistiu? As perguntas e respostas das eleições no Rio

Eleições 2026: acompanhe a apuração (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 20h11.
Dois dias após a eleição, ainda não há definição sobre o desfecho da disputa pelo governo do Rio de Janeiro. A dúvida é se haverá segundo turno entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) ou se o candidato do PL, que foi o mais votado no primeiro turno, será declarado vencedor de forma direta.
O impasse gira em torno dos 274,4 mil votos obtidos por Anthony Garotinho (Republicanos). Como o ex-governador disputou a eleição com a candidatura indeferida e seus votos ficaram classificados como "anulados sub judice", cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir se eles entrarão ou não no cálculo dos votos válidos.
A situação ganhou um novo capítulo após Garotinho desistir do recurso que tentava reverter o indeferimento de sua candidatura. A definição sobre esses votos pode ser determinante para confirmar a realização do segundo turno ou garantir a eleição de Ruas já na primeira etapa da disputa.
Por que ainda não se sabe se haverá segundo turno no Rio?
A definição depende do destino dos 274,4 mil votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), que disputou a eleição com a candidatura sub judice. Na apuração, Douglas Ruas (PL) terminou com 49,2% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD) alcançou 42,7%, resultado que levaria a disputa para o segundo turno.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisa decidir se os votos de Garotinho continuarão sendo considerados no cálculo dos votos válidos. Caso sejam anulados definitivamente, Ruas ultrapassará a marca de 50% dos votos válidos e poderá ser declarado eleito ainda no primeiro turno.
Por que os votos de Garotinho são tão importantes?
Garotinho recebeu 3,1% dos votos e sua situação jurídica é o ponto central da controvérsia. O ex-governador teve a candidatura indeferida após condenação por improbidade administrativa, mas conseguiu permanecer na disputa enquanto recorria da decisão.
Como a diferença para que Ruas alcance a maioria absoluta é pequena, a exclusão desses votos do cálculo pode alterar diretamente o resultado da eleição.
Por que Garotinho desistiu do recurso no TSE?
Em coletiva de imprensa, Garotinho afirmou que tomou uma "decisão política" ao desistir do recurso que buscava reverter o indeferimento de sua candidatura.
Segundo a defesa, a desistência foi apresentada de forma voluntária e consciente, com base no entendimento de que o recorrente pode abrir mão do recurso a qualquer momento, independentemente da concordância das demais partes envolvidas.
A desistência do recurso é automática?
Não. Apesar da manifestação de Garotinho, o procedimento ainda depende de análise do TSE.
O relator do caso, ministro Floriano de Azevedo Marques, solicitou parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE) sobre a validade da desistência. O órgão se manifestou favoravelmente ao pedido, mas a decisão final caberá ao relator.
Existe receio de que uma desistência apresentada após a eleição possa ser interpretada como tentativa de influenciar o resultado do pleito.
O que acontece agora no processo?
O ministro relator deverá decidir se aceita a desistência ou se leva o mérito do caso para julgamento.
Caso entenda que a desistência não deve ser acolhida, o tribunal poderá analisar diretamente a situação da candidatura e definir se os votos de Garotinho permanecem ou não na contagem dos votos válidos.
Existe prazo para o TSE resolver o impasse?
Não. Não há uma data definida nem prazo legal específico para o julgamento.
Enquanto isso, o calendário eleitoral segue normalmente e o segundo turno continua oficialmente previsto até que haja uma decisão judicial em sentido contrário.
O que pode acontecer se o julgamento demorar?
Caso o processo não seja analisado rapidamente, a campanha de segundo turno continuará normalmente.
Se posteriormente o TSE concluir que os votos de Garotinho devem ser anulados e que Ruas ultrapassou os 50% dos votos válidos, poderá surgir um novo debate político e jurídico, especialmente se a campanha do segundo turno já estiver avançada.
Eduardo Paes pode recorrer se a desistência for aceita?
Sim. Especialistas entendem que existe possibilidade de recurso.
No entanto, observam que isso pode gerar uma contradição política, já que o próprio grupo de Paes foi responsável por ações que defendiam o indeferimento da candidatura de Garotinho e, consequentemente, a não contabilização de seus votos.
Como Eduardo Paes tem reagido à situação?
Paes acusa Garotinho de tentar interferir no processo eleitoral ao abrir mão do recurso após a votação.
O candidato do PSD afirma que sempre considerou o ex-governador um "candidato laranja" devido à sua inelegibilidade e argumenta que a desistência busca favorecer Douglas Ruas ao impedir a realização do segundo turno.
Qual é a posição de Douglas Ruas?
Ruas sustenta que não há divergência jurídica sobre a anulação dos votos de Garotinho.
O candidato do PL lembra que a própria campanha de Paes já havia defendido anteriormente no TSE que os votos do ex-governador não fossem considerados e diz acreditar que a Justiça vai confirmar sua eleição em primeiro turno.
Como fica a campanha eleitoral enquanto não há decisão?
A campanha segue normalmente.
Enquanto o segundo turno permanecer oficialmente marcado, Douglas Ruas e Eduardo Paes podem realizar atos de campanha, pedir votos nas ruas e nas redes sociais e participar da propaganda eleitoral gratuita, prevista para começar em 9 de outubro, com divisão igualitária do tempo entre os dois candidatos.