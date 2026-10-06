Por dentro do shopping que vendeu TVs por R$ 20 no Brás: 'Nunca vi uma multidão nesse nível'

RESUMO ＋ O Shopping Sheik, no Brás, em São Paulo, atraiu uma multidão durante sua inauguração nesta segunda-feira, 5, após anunciar produtos por até R$ 20, incluindo uma televisão. A movimentação foi tão grande que a loja precisou fechar as portas temporariamente, enquanto comerciantes relataram desmaios, confusão e tentativas de invasão. Nesta terça-feira, a megaloja voltou a funcionar normalmente, com produtos de R$ 1 a R$ 20 e clientes atraídos pela variedade e pelos preços baixos.

No Brás, na região central de São Paulo, a chegada de uma nova loja com baixos preços raramente é notícia. Porém, a inauguração do Shopping Sheik, na Rua Monsenhor Andrade, nesta segunda-feira, 5, foi responsável por atrair uma multidão tão grande que levou ao fechamento das portas do estabelecimento.

O motivo? A possibilidade de comprar uma televisão por R$ 20.

“Algumas pessoas desmaiaram", diz uma funcionária de uma loja que fica a pouco mais de uma quadra do Shopping Sheik e viu o mar de pessoas à frente do estabelecimento. Nas redes sociais, viralizaram imagens de centenas de pessoas amontoadas e tentando entrar.

#Brás #Curiosidade #Brasil #Viral ♬ som original - ÁreaX @areaxdigital 🇧🇷 São Paulo | Uma TV por R$ 20, gente acampando na fila por até três dias e uma inauguração que acabou virando caso de polícia. Uma inauguração no Brás, em São Paulo, virou uma verdadeira corrida pelas promoções nesta segunda-feira (5). O Shopping Sheik Brás anunciou produtos entre R$ 1 e R$ 20, incluindo televisores, eletrodomésticos, cosméticos e outros itens. O resultado? Milhares de pessoas foram ao local e a fila chegou às proximidades da Avenida do Estado. Teve gente que passou até três dias esperando. Nas redes sociais, um cliente contou que ficou na fila para comprar uma TV de 32 polegadas por apenas R$ 20. Mas a multidão cresceu tanto que a situação saiu do controle. Houve tumulto, pessoas passando mal e confusão. A Polícia Militar precisou intervir, ruas foram bloqueadas e linhas de ônibus tiveram seus itinerários desviados. A inauguração acabou não acontecendo como planejado. A loja foi fechada por questões de segurança e, até o momento, não há nova data para a abertura. O proprietário foi conduzido ao 12º Distrito Policial para registro dos fatos. Agora fica a pergunta: você ficaria horas na fila por uma TV de R$ 20? 👀 💬 Siga a ÁreaX para mais histórias curiosas do Brasil e do mundo. 🛍️ Conheça também nosso grupo de Ofertas. Link na bio. 📽️ Imagens: Reprodução Redes Sociais #SãoPaulo

Entre os produtos anunciados na inauguração estavam a televisão, um forno elétrico e um ventilador, todos por R$ 20. Jéssica, a vendedora da loja vizinha, viu diversas pessoas andando pela rua com os itens em mãos.

Além de Jéssica, Plena, que trabalha na mesma loja, também afirma que a concentração de pessoas no dia anterior foi a maior que já viu.

“Nunca vi uma multidão nesse nível. Foi a primeira vez. Ficamos assustados com a situação. Foi algo fora do normal.”

Os comerciantes da região disseram que a fila se estendeu por mais de uma quadra.

Segundo ela, o anúncio dos preços pode ter atraído um público maior do que a loja conseguiria atender. “O rapaz anunciou os produtos, mas acredito que não havia o suficiente para tanta gente. Infelizmente, isso acabou gerando toda aquela confusão. Espero que ele consiga resolver essa situação e não tenha tido um prejuízo tão grande.”

Em determinado momento, foi necessário fechar a loja. De acordo com um dos funcionários, que preferiu não se identificar, a concentração de pessoas ultrapassou a capacidade do Shopping Sheik, que não esperava um público tão grande. Além disso, pessoas também tentaram "saquear produtos", se aproveitando da confusão, disse o funcionário.

Policiais na região confirmaram os relatos à EXAME, mas reforçam que foram chamados para auxiliar com a multidão e que ninguém foi preso.

O que é o Shopping Sheik

A megaloja vende itens diversos por preços entre R$ 1,00 e R$ 20,00, desde maquiagem e bolsas até mini-ventiladores e conjuntos de facas. O objeto que mais chamou a atenção na inauguração foi a televisão de R$ 20,00, que nesta terça-feira não estava mais disponível na loja menos cheia.

O dono, o palestino Attah Sheik, fica sentado na porta do local, em frente a uma estátua que representa ele mesmo e um camelo, para tirar dúvidas de clientes e auxiliar os funcionários com o fluxo de pessoas.

“Para falar a verdade, em todo esse tempo que estou no Brás, não houve nenhuma loja que tenha causado uma movimentação como essa. Esse nosso amigo Sheik veio para revolucionar verdadeiramente. Ele tem muitos produtos, com preços baixos, e isso chamou a atenção do povo", disse Betão, trabalhador ambulante que está há três décadas no Brás.

Segundo ele, algumas pessoas passaram a noite na região para tentar entrar na loja. “Devido à bagunça e à quantidade de gente, não foi possível fazer uma inauguração da maneira que deveria. Não houve uma reação tão boa quanto poderia ter acontecido.”

Apesar da confusão, Betão afirma que a situação foi normalizada. “Algumas pessoas conseguiram comprar, enquanto outras tentaram fazer bagunça e invadir a loja. Hoje, porém, está funcionando normalmente e, graças a Deus, está dando certo.”

Com a grande extensão da loja, caminhar pelos diversos corredores recheados por produtos miscelâneos remete à experiência de passar horas rolando páginas da Shopee, com duchas em frente a uma parede de fones de ouvido, assim como cremes de cabelo ao lado de bolsas. O caixa é cheio, boa parte dos clientes faz uma compra que enche ao menos uma sacola grande.

O que acham os clientes?

Entre os clientes que foram ao Shopping Sheik nesta terça-feira estava Petrona, de 67 anos, que viajou do Paraguai para fazer compras no Brás. Era a primeira vez que ela visitava o bairro e, com um carrinho cheio de produtos, disse ter se impressionado com a variedade e os preços da nova loja.

"Gostei porque tem de tudo. Os produtos são muito bonitos e os preços são acessíveis”, afirmou.

Vinda de um país que tem um dos maiores entrepostos comerciais da América do Sul em Ciudad del Este, Petrona disse que não há uma loja semelhante no Paraguai. Segundo ela, o Shopping Sheik é “muito mais barato” e oferece “muito mais variedade” para os consumidores escolherem.

“Estamos levando cerca de 50 produtos”, afirmou, dizendo que todos os itens são para uso próprio.

Na fila da loja, antes de entrar, Maria Salomé disse que decidiu conhecer a loja depois de assistir às imagens da inauguração. “Vim para conhecer mesmo. Vi o anúncio, mas não pude vir à inauguração.”

A cliente também acompanhou a repercussão da confusão do dia anterior, mas isso não a impediu de conhecer o local. Nesta terça-feira, Maria queria encontrar uma mala, mas também pretendia procurar pela famosa televisão de R$ 20. “Também falaram que tem televisão, então quero ver se ainda tem. Vamos ver.”