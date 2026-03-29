'Amor no Espectro' retorna com 4ª temporada em abril na Netflix

"Amor no Espectro" volta à Netflix em abril com sua quarta temporada.

A série documental vencedora do Emmy, que acompanha jovens no espectro autista em suas aventuras amorosas, estreia no dia 1º de abril com todos os sete episódios disponíveis de uma vez.

O que é 'Amor no Espectro'?

O reality show segue um grupo diverso de jovens no espectro autista enquanto eles exploram o mundo dos relacionamentos e do romance, navegando por primeiros encontros, paixões e corações partidos. A proposta é mostrar que, independentemente de quem você é, o amor está à espera.

"A série em si se tornou um modelo para as pessoas pensarem: 'É assim que o amor pode ser na minha vida, e eu posso ser como aquele personagem que não necessariamente se encaixa no estereótipo típico'", disse Karina Holden, co-criadora da série ao lado de Cian O'Clery, em entrevista ao Tudum da Netflix. "A singularidade dos indivíduos em 'Amor no Espectro' permitiu que as pessoas se sentissem confiantes para buscar sua versão de relacionamentos, amizades e amor."

Quem aparece na 4ª temporada?

Na nova temporada, três novos participantes em busca do amor se juntam à série, trazendo diferentes experiências de relacionamento dentro do espectro autista.

Três casais que já apareceram em temporadas anteriores também retornam, aprofundando seus laços desde a comemoração de aniversários até viagens ao exterior juntos.

A temporada mantém a abordagem característica da série: retratos gentis, alegres e respeitosos de indivíduos neurodivergentes, navegando pela experiência universal do amor com as próprias vozes dos participantes conduzindo suas histórias. A equipe de produção inclui criativos e consultores neurodivergentes.

Confira o trailer