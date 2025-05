Brasil tem 2,4 milhões de pessoas com autismo, que enfrentam desafios na educação após os 14 anos

Pela primeira vez na história, o Censo Demográfico do IBGE coletou informações sobre a quantidade de brasileiros com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os dados preliminares, divulgados nesta sexta-feira, 23, revelam que 2,4 milhões de pessoas declararam ter diagnóstico de autismo feito por um profissional de saúde — o que representa 1,2% da população.

A maior prevalência foi registrada entre os homens: 1,4 milhão de autistas (1,5% da população masculina), enquanto entre as mulheres o percentual foi de 0,9%, o equivalente a 1 milhão.

A faixa etária com maior concentração de diagnósticos é a de 5 a 9 anos, com maioria de homens: 264 mil (3,8% da população), enquanto as mulheres somam 86 mil (1,3%).

A prevalência de TEA foi maior entre os homens em todos os grupos etários até 44 anos. Entre 45 e 49, 55 e 59 e 70 anos ou mais, os percentuais foram equivalentes entre os sexos de nascimento. Já nos grupos de 50 a 54 e 60 a 69 anos, as mulheres apresentaram prevalências ligeiramente superiores às dos homens, com diferença de 0,1 ponto percentual.

— Ao longo dos anos, os métodos de diagnóstico foram desenvolvidos e sendo refinados, aumentando a população com diagnóstico de TEA entre a população em idade escolar, principalmente no grupo de idade em foco. Atualmente, há maior atenção para possíveis sinais do transtorno e meios de diagnóstico nos primeiros anos de vida. Nas demais faixas etárias, o diagnóstico pode ter sido tardio — explica Clician Oliveira, analista do IBGE.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o autismo é caracterizado por déficits persistentes na habilidade de iniciar e manter interações sociais e comunicação social recíprocas. Eles também têm uma gama de padrões de comportamento, interesses ou atividades restritos, repetitivos e inflexíveis, que são claramente atípicos ou excessivos para a idade e o contexto sociocultural do indivíduo.

Em termos absolutos, o estado de São Paulo lidera com 548 mil pessoas com diagnóstico de autismo, seguido por Minas Gerais (229 mil), Rio de Janeiro (215 mil) e Bahia (145 mil). Já em termos proporcionais, os estados do Acre (1,6%) e Amapá (1,5%) têm os maiores percentuais de moradores diagnosticados.

Perfil por cor ou raça

O levantamento aponta ainda que o diagnóstico é mais frequente entre pessoas que se declararam brancas (1,3%), o equivalente a 1,1 milhão de brasileiros.

Entre as pessoas amarelas, 1,2% possuem diagnóstico de autismo, o que corresponde a 10,3 mil pessoas. Cerca de 221,7 mil pessoas pretas e 1,1 milhão de pessoas pardas possuem TEA, número que representa 1,1% de cada uma dessas populações.

A menor prevalência está entre os indígenas (0,9%), grupo que teve 11,4 mil pessoas diagnosticadas. Este percentual sobe para 1% quando consideradas também a população de outra cor ou raça residentes em localidades tradicionais.