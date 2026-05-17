Esporte

Protestos na Bolívia forçam realocação de partida entre Always Ready e Mirassol

A cidade de El Alto e a vizinha La Paz enfrentam, há 12 dias, protestos com bloqueios de estradas

Bolívia: Clube de El Alto destacou que encara a situação "com a máxima responsabilidade"

Bolívia: Clube de El Alto destacou que encara a situação "com a máxima responsabilidade"

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 17 de maio de 2026 às 16h23.

Última atualização em 17 de maio de 2026 às 16h24.

O jogo entre o Mirassol e o Always Ready, marcado para terça-feira, 19, precisará ser realocado. A disputa, que deveria acontecer em El Alto, na Bolívia, foi mudada para Assunção, no Paraguai. A mudança aconteceu por causa de protestos em todo o país, segundo a equipe boliviana.

"Com muito pesar, informamos à nossa torcida que, por determinação da Conmebol, o encontro desta terça-feira com o Mirassol deverá ser disputado na cidade de Assunção, no Paraguai, por causa da situação que nosso país atravessa atualmente", afirmou o Always Ready em comunicado.

O clube destacou que encara a situação "com a máxima responsabilidade".

O grupo G é liderado pelo Mirassol, com 9 pontos. A segunda posição é dividida por LDU e Lanús, ambos com 6 pontos, enquanto a equipe boliviana é a lanterna da chave, com 3 pontos.

A cidade de El Alto e a vizinha La Paz enfrentam, há 12 dias, protestos com bloqueios de estradas. Os insurgentes são liderados por camponeses do altiplano e pela Central Operária Boliviana (COB), que exigem a renúncia do presidente do país, Rodrigo Paz.

No sábado, 16, a polícia e as Forças Armadas realizaram uma operação conjunta de desbloqueio. Houveram confrontos com os manifestantes na zona de Río Seco, em El Alto, vizinha a Villa Ingenio, bairro onde fica o estádio do Always Ready.

A ação das forças de segurança conseguiu liberar parcialmente as vias, mas o clima de tensão persiste, com anúncios dos coletivos em conflito, que incentivam os populares a "intensificarem" os protestos.

Na quinta-feira, 14, o Always Ready recebeu o The Strongest, de La Paz, pela sétima rodada do Campeonato Boliviano. A partida foi precedida por dificuldades das equipes para chegar ao estádio durante as manifestações.

Os ônibus que transportavam as delegações tiveram que desviar dos pontos de bloqueio, enquanto os torcedores do The Strongest entraram em confronto com os manifestantes na tentativa de chegar ao estádio.

Com EFE

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