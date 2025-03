BBB 25: quem vai para a Vitrine do Seu Fifi? Veja previsão e como votar

O Big Brother Brasil anunciou uma nova dinâmica que vai agitar o jogo. Tadeu Schmidt anunciou o retorno do famoso RoBBB Seu Fifi, mas com uma grande novidade: a Vitrine do Seu Fifi, um momento único em que um participante será colocado em uma vitrine em um shopping no Rio de Janeiro para interagir com o público e receber fofocas sobre o que acontece fora da casa.

A Vitrine do Seu Fifi será uma espécie de "exposição" em que um dos jogadores, escolhido pelo público por meio de votação no site e app do Gshow, ficará isolado em uma vitrine no Via Parque Shopping, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

No espaço, o participante terá acesso a informações externas, incluindo fofocas e comentários sobre o jogo. O mais interessante é que, enquanto está na vitrine, o escolhido estará imune e garantirá seu retorno à casa sem o risco de eliminação.

A votação para definir quem será o primeiro jogador a viver essa experiência está aberta até esta quarta-feira, 12. Quem for escolhido terá a oportunidade de interagir com os visitantes do shopping, além de ouvir tudo o que o público tem a dizer sobre o andamento do jogo.

E, para aqueles que não estiverem no Rio de Janeiro, as redes sociais entram em cena: através da hashtag #FIFIBBB25, o público pode mandar suas mensagens diretamente para a vitrine.

Imunidade e poder no jogo

Além da imunidade garantida, quem for para a Vitrine do Seu Fifi terá a chance de obter informações cruciais sobre o que acontece fora da casa e, com isso, poderá tomar decisões estratégicas que podem mudar o rumo do jogo. Resta saber como esse participante usará essas fofocas e revelações para fortalecer sua posição na casa.

Como votar

Para votar, é muito simples: basta acessar o site do Gshow ou o aplicativo do Gshow, que estão com a votação aberta para escolher o participante que irá para a vitrine. A votação ficará disponível até esta quarta-feira (12), então, é importante não perder a oportunidade de influenciar diretamente no rumo do jogo.

Acesse o site ou aplicativo do Gshow: no site oficial ou no app, você encontrará a área dedicada à votação da Vitrine do Seu Fifi. Escolha o participante: a votação permitirá que você escolha o jogador que deseja enviar para a vitrine. O escolhido terá a chance de ouvir fofocas e interagir com o público fora da casa, além de garantir a imunidade para o próximo paredão. Vote quantas vezes quiser: você pode votar quantas vezes desejar, aumentando suas chances de ver seu participante favorito no shopping.

Quem deve estar na Vitrine do Seu Fifi?

Uma pesquisa realizada pelo Votalhada nesta quarta indica que o brother Guilherme deve ser o enviado à Vitrine, com 26% dos votos. Em seguida estão empatadas as sisters Aline, Vitória e Renata, com 14%.