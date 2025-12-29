Perfume 'acessível' de Selena Gomez é destaque em 2025

No mundo dos perfumes, muitas vezes o foco está 100% no aroma sofisticado ou na estética do frasco, mas poucas marcas foram além e pensaram em quem não consegue usar o produto com facilidade.

É exatamente essa lacuna que a Rare Eau de Parfum by Rare Beauty quis preencher em 2025, conquistando um lugar na lista Best of What’s New da Popular Science.

A Rare Beauty, marca fundada pela artista e empreendedora Selena Gomez, introduziu sua primeira fragrância, o Rare Eau de Parfum, com uma proposta clara: inclusão desde o frasco até a experiência de uso. Em vez de priorizar exclusivamente a aparência, o design do frasco foi desenvolvido para ser realmente acessível.

Perfumes tradicionais podem ser desafiadores para pessoas com limitações de mobilidade nas mãos ou força reduzida. Pensando nisso, a Rare Beauty colaborou com terapeutas de mãos certificados e engenheiros de embalagem para criar um frasco ergonômico e fácil de usar.

O resultado? Um frasco com: forma fácil de agarrar, mecanismo de spray que pode ser acionado com qualquer parte da mão, cotovelo ou antebraço e bomba superdimensionada, confeccionada para facilitar o acionamento do spray com mínimo esforço.

Esse foco no design inclusivo não é casual: Selena Gomez já falou publicamente sobre como sua própria experiência com artrite relacionada ao lúpus influenciou suas decisões de produto, impulsionando a marca a criar embalagens mais acessíveis desde o começo.

A fragrância

Além do esforço pela acessibilidade, o Rare Eau de Parfum é uma fragrância gourmand quente e picante, composta por notas como: