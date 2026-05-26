Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa cai na volta de NY com bancos e Vale entre as maiores pressões

O dólar à vista encerrou o dia em leve alta frente ao real, avançando 0,17%, a R$ 5,0274

Ibovespa: o índice fechou em baixa de 0,69% nesta terça-feira, 26, aos 176.589,03 pontos, após oscilar entre 175.516,11 e 177.815,95 pontos (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Ibovespa: o índice fechou em baixa de 0,69% nesta terça-feira, 26, aos 176.589,03 pontos, após oscilar entre 175.516,11 e 177.815,95 pontos (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 26 de maio de 2026 às 17h49.

O Ibovespa fechou em baixa de 0,69% nesta terça-feira, 26, aos 176.589,03 pontos, após oscilar entre 175.516,11 e 177.815,95 pontos, em um pregão marcado pela cautela global diante da escalada das tensões no Oriente Médio e pela piora da percepção de risco entre investidores. O volume financeiro somou R$ 22 bilhões.

O dólar à vista encerrou o dia em leve alta frente ao real, avançando 0,17%, a R$ 5,0274, depois de oscilar entre R$ 5,0041 e R$ 5,0380. O movimento refletiu a busca global por proteção após os Estados Unidos realizarem ataques pontuais ao Irã na noite anterior, o que foi interpretado pelo governo de Teerã como uma quebra do cessar-fogo.

Vale e bancos pesam

Na volta dos negócios em Nova York após o feriado do Memorial Day, o mercado brasileiro destoou do exterior e terminou pressionado principalmente por bancos e pela Vale. Entre as blue chips, o destaque negativo ficou para o setor financeiro, que devolveu parte dos ganhos recentes.

O Banco do Brasil (BBAS3) caiu 2,49%. Já as ações do Bradesco (BBDC4) recuaram 1,27%. As units do Santander Brasil (SANB11) também perderam 1,16%, enquanto as units do BTG Pactual (BPAC11) caíram 0,72%. O Itaú Unibanco (ITUB4) recuou 0,64%.

As ações da Vale (VALE3) também pressionaram o índice, com queda de 0,62%, acompanhando o recuo de 1,95% do minério de ferro no mercado internacional.

O desempenho do Ibovespa só não foi pior por conta das ações da Petrobras, que sustentaram ganhos em meio ao comportamento misto do petróleo. Os papéis ordinárioas (PETR3) subiram 0,41%, enquanto os preferenciais (PETR4) avançaram 0,09%.

Entre as maiores quedas do pregão, a Braskem (BRKM5) liderou as perdas, com baixa de 5,81%, seguida por C&A (CEAB3), que caiu 4,77%, e Vamos (VAMO3), com recuo de 3,86%.

Do lado positivo, a Minerva Foods (BEEF3) avançou 2,61%, enquanto Hapvida (HPAV3) subiu 1,61%, e Rede D'Or (RDOR3) ganhou 1,42%.

Ibovespa se descola de NY

Para Willian Queiroz, sócio e advisor da Blue3 Investimentos, a intensificação dos conflitos fragilizou as negociações em torno de um cessar-fogo e elevou a pressão sobre as commodities, especialmente o petróleo.

"O petróleo chegou a corrigir fortemente ao longo do dia e trouxe esse sentimento mais negativo para o índice. O mercado voltou a precificar risco, tanto em relação aos conflitos geopolíticos quanto à inflação", afirmou.

Queiroz destaca ainda que o cenário doméstico também pesou sobre os ativos brasileiros, especialmente após a revisão de expectativas para a política monetária. "O mercado está olhando muito para inflação e juros. Tivemos revisões de projeções para a Selic até o fim de 2026, em um contexto de pressão inflacionária global ainda persistente. Isso impacta a curva de juros futuros e também as taxas do Tesouro Direto", disse.

Na avaliação do especialista, o ambiente atual exige mais cautela dos investidores. "Os fundamentos mudaram bastante em relação ao que o mercado esperava no começo do ano. Havia expectativa de queda de juros e de resolução mais rápida dos conflitos geopolíticos, mas o cenário agora é outro".

Leonardo Santana, especialista em investimentos e sócio da casa de análise Top Gain, observa que a alta do petróleo reacendeu temores relacionados à inflação global e à manutenção de juros elevados por mais tempo. "Quando o petróleo sobe, aumenta a preocupação com inflação e diminuem as expectativas de cortes de juros. Isso se refletiu diretamente na curva de juros futuros hoje", afirmou.

O especialista também destacou que, apesar da cautela, os índices americanos conseguiram manter desempenho positivo graças às empresas de tecnologia. "As big techs seguem sustentando o Nasdaq e o S&P 500, mesmo em um ambiente geopolítico ainda nebuloso".

Com o exceção do índice Dow Jones, que fechou em baixa de 0,23%, o S&P 500 subiu 0,61%, e o Nasdaq avançou 1,19%.

Acompanhe tudo sobre:Ibovespabolsas-de-valoresMercadosAçõesDólar

Mais de Invest

IR 2026: na reta final, 12 milhões ainda não entregaram - e ainda tem a 'armadilha Mounjaro'

'Sem queda dos juros, mercado de crédito pode ruir', diz especialista da Mirae

Caneta emagrecedora impulsiona venda de suplementos e vitaminas nas farmácias, diz estudo

BTG eleva recomendação para a Ambev depois de 13 anos: saiba o motivo

Mais na Exame

Negócios

Como esse ex-engenheiro da Apple faturou US$ 220 mil em 3 meses redesenhando produto obsoleto

Pop

Além do filme: quanto rende o 'império' de Michael Jackson hoje?

Future of Money

Stablecoins podem ocupar espaço do Drex sem avanço de uma CBDC, afirma superintendente da CVM

Inteligência Artificial

COO da Uber diz não ver retorno de investimento em IA em ferramentas úteis