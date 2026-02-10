BBB 26: enquete revela pressão sobre Babu em Paredão de veteranos

O Big Brother Brasil 26 chega nesta terça-feira, 10, à definição do seu quarto Paredão, o primeiro formado exclusivamente por participantes veteranos.

Entre eles, Babu Santana disputa a permanência na casa contra Sarah Andrade e Sol Vega.

A votação é para eliminar, e as enquetes mais recentes indicam que Babu aparece em segundo lugar na rejeição. Segundo os levantamentos, o ator fica atrás apenas de Sarah, que lidera com folga as intenções de voto, enquanto Sol Vega mantém índices bem menores.

De acordo com os dados consolidados do site Votalhada, que compila votações de plataformas como Twitter, YouTube, Instagram e sites especializados, Babu soma 35,39% da média proporcional dos votos para eliminação. Sarah lidera com 57,40%, e Sol Vega aparece com apenas 7,21%.

Nas enquetes por plataforma, Babu registra 45,24% nos sites, 41,52% no YouTube, 25,47% no Twitter e 23,13% no Instagram. Os números indicam que, apesar de não liderar a rejeição, o participante segue em posição de risco no Paredão. E que os números subiram.

Na comparação com a atualização anterior das pesquisas, Babu apresentou leve avanço nas intenções de voto, enquanto Sarah manteve a liderança isolada. Sol Vega continua como a menos rejeitada do trio.

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. O sistema utiliza o modelo misto, que combina o voto único por CPF, com peso de 70%, e o voto da torcida, ilimitado, que representa 30% do resultado final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

O resultado do Paredão será anunciado durante a exibição do programa na TV Globo, após a novela Três Graças. No Globoplay, assinantes acompanham o reality com acesso a câmeras exclusivas e conteúdos adicionais.