Ações do Spotify sobem 9,87% após lucro recorde e alta de assinantes

O Spotify encerrou o quarto trimestre de 2025 com resultados acima das expectativas do mercado, impulsionado pelo forte crescimento de usuários. A plataforma alcançou 751 milhões de usuários ativos mensais, alta de 11% na comparação anual, e superou sua própria projeção de 745 milhões.

O número de assinantes premium chegou a 290 milhões, crescimento de 10% em um ano, com adição líquida de 9 milhões no trimestre.

No total, a empresa adicionou um recorde de 38 milhões de usuários entre outubro e dezembro, o maior aumento trimestral de sua história.

A reação do mercado foi imediata. As ações do Spotify subiram 9,87% no pré-mercado em Nova York após a divulgação do balanço.

Balanço do Spotify

O lucro operacional do Spotify alcançou €701 milhões (R$ 4,34 bilhões) no período, com margem de 15,5%, enquanto a margem bruta subiu para 0,83 ponto percentual, para 33,1%, também um recorde. A receita trimestral foi de €4,5 bilhões (R$ 27,86 bilhões), crescimento de 13%.

No acumulado de 2025, a empresa teve lucro líquido de €2,2 bilhões (R$ 13,62 bilhões), avanço de cerca de 86% em relação ao ano anterior, com receita anual de €17,19 bilhões (R$ 106,44 bilhões). O fluxo de caixa livre somou €834 milhões (R$ 5,1 bilhões) no trimestre e €2,9 bilhões (R$ 17,96 bilhões) no ano.

A empresa atribuiu parte do desempenho à edição mais recente do “Spotify Wrapped”, que teve mais de 300 milhões de usuários engajados e gerou 630 milhões de compartilhamentos em redes sociais.

Também ajudaram a impulsionar o resultado a expansão do catálogo de audiolivros para mercados como Suécia, Dinamarca e Finlândia.

Para o primeiro trimestre de 2026, o Spotify projeta alcançar 759 milhões de usuários ativos mensais e 293 milhões de assinantes premium. A companhia estima receita de €4,5 bilhões (R$ 27,86 bilhões) no período, com margem bruta de 32,8%.