Sarah vai ser eliminada? Saiba quem deve sair do BBB 26 hoje

Pesquisas online mostram vantagem ampla na rejeição e desenham cenário delicado; veja quem deve sair no Paredão

Sarah: veterana pode ser a próxima eliminada (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09h25.

O Big Brother Brasil 26 chega, nesta terça-feira, 10, à definição do seu quarto Paredão, o primeiro formado exclusivamente por participantes veteranos. Entre eles, Sarah Andrade aparece como o principal foco das enquetes que medem a preferência do público para eliminação.

A votação é para eliminar, e os levantamentos mais recentes indicam que Sarah lidera com folga as intenções de voto. Ela disputa a permanência na casa com Babu Santana e Sol Vega, mas concentra os maiores índices de rejeição nas principais plataformas digitais.

Segundo os dados consolidados do site Votalhada, que reúne enquetes de sites especializados e redes sociais como Twitter, YouTube e Instagram, Sarah soma 57,40% da média proporcional dos votos para sair. O percentual coloca a participante bem à frente de Babu, que registra 35,39%, enquanto Sol Vega aparece com 7,21%.

Em recortes por plataforma, Sarah lidera em todas as frentes analisadas. Nos sites, ela registra 49,25%; no YouTube, 47,92%; no Twitter, 65,94%; e no Instagram, 69,33%. Os números indicam uma rejeição consistente e distribuída entre diferentes perfis de público.

Na comparação com a atualização anterior das pesquisas, Sarah manteve a liderança isolada nas intenções de voto, sem oscilações relevantes. Babu apresentou leve crescimento, enquanto Sol Vega segue como a menos rejeitada do trio.

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. O sistema utiliza o modelo misto, que combina o voto único por CPF, com peso de 70%, e o voto da torcida, ilimitado, responsável por 30% do resultado final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

O resultado do Paredão será anunciado durante a exibição do programa na TV Globo, após a novela Três Graças. No Globoplay, assinantes acompanham o reality com acesso a câmeras exclusivas e conteúdos adicionais.

