Bitcoin sinaliza estabilização, mas tem 'equilíbrio delicado' após queda de 50%

Especialista aponta que indicadores técnicos do bitcoin apontam viés cauteloso, apesar de estabilização abaixo de US$ 69 mil; maior criptomoeda do mundo acumula queda de quase 50% desde máxima

Woman's hands hold Gold Bitcoin on a thread (Francesco Carta fotografo/Getty Images)

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10h23.

Nesta terça-feira, 10, o bitcoin é negociado abaixo de US$ 69 mil e apresenta pouca variação de preço após ter despencado até US$ 60 mil na última semana. A maior criptomoeda do mundo pode ter uma consolidação, mas especialistas ainda pedem cautela entre investidores. O sentimento do mercado ainda reflete a queda expressiva dos ativos do setor, sinalizando "medo extremo" em 9 pontos, uma de suas pontuações mais baixas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.567, com variação próxima de zero nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Desde a sua máxima histórica de US$ 126 mil em agosto do ano passado, a criptomoeda acumula queda de 45%.

"Apesar de o bitcoin negociar abaixo dos US$ 69 mil e se aproximar do limite inferior da faixa de consolidação, alguns sinais sugerem possível estabilização no curto prazo. A demanda institucional mostra leve recuperação — os ETFs à vista registraram entrada de US$ 145 milhões na segunda-feira, após US$ 371 milhões na sexta. Caso esse fluxo se mantenha ou ganhe força, pode oferecer suporte ao preço e reduzir a pressão vendedora. Por outro lado, os indicadores técnicos apontam viés mais cauteloso. O RSI diário em 32 segue em direção à zona de sobrevenda, indicando que o momentum de baixa ainda predomina", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"Ao mesmo tempo, o MACD apresenta cruzamento bearish, reforçando a perspectiva de continuidade da tendência descendente no curto prazo. Se a pressão de queda continuar, o bitcoin pode testar níveis mais baixos, com atenção ao suporte em torno de US$ 65.520. Em resumo, o mercado permanece em um equilíbrio delicado: fundamentos de demanda institucional fornecem suporte marginal, enquanto os sinais técnicos ainda favorecem cautela e mantêm o risco de nova perna de queda no radar", acrescentou.

