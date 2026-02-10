Bitcoin sinaliza estabilização, mas tem 'equilíbrio delicado' após queda de 50%

Nesta terça-feira, 10, o bitcoin é negociado abaixo de US$ 69 mil e apresenta pouca variação de preço após ter despencado até US$ 60 mil na última semana. A maior criptomoeda do mundo pode ter uma consolidação, mas especialistas ainda pedem cautela entre investidores. O sentimento do mercado ainda reflete a queda expressiva dos ativos do setor, sinalizando "medo extremo" em 9 pontos, uma de suas pontuações mais baixas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.567, com variação próxima de zero nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Desde a sua máxima histórica de US$ 126 mil em agosto do ano passado, a criptomoeda acumula queda de 45%.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

"Apesar de o bitcoin negociar abaixo dos US$ 69 mil e se aproximar do limite inferior da faixa de consolidação, alguns sinais sugerem possível estabilização no curto prazo. A demanda institucional mostra leve recuperação — os ETFs à vista registraram entrada de US$ 145 milhões na segunda-feira, após US$ 371 milhões na sexta. Caso esse fluxo se mantenha ou ganhe força, pode oferecer suporte ao preço e reduzir a pressão vendedora. Por outro lado, os indicadores técnicos apontam viés mais cauteloso. O RSI diário em 32 segue em direção à zona de sobrevenda, indicando que o momentum de baixa ainda predomina", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"Ao mesmo tempo, o MACD apresenta cruzamento bearish, reforçando a perspectiva de continuidade da tendência descendente no curto prazo. Se a pressão de queda continuar, o bitcoin pode testar níveis mais baixos, com atenção ao suporte em torno de US$ 65.520. Em resumo, o mercado permanece em um equilíbrio delicado: fundamentos de demanda institucional fornecem suporte marginal, enquanto os sinais técnicos ainda favorecem cautela e mantêm o risco de nova perna de queda no radar", acrescentou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok