Hospital filantrópico aposta em tecnologia para acomodar envelhecimento populacional

Atualmente, o setor de saúde prepara-se para o envelhecimento populacional. Segundo o IBGE, os brasileiros acima dos 60 anos representarão cerca de 37% da população – hoje, eles representam 15%.

A entidade filantrópica Hospital Santa Catarina – Paulista adota uma estratégia sólida: o investimento de cerca de R$ 200 milhões na modernização da infraestrutura hospitalar, ampliação do parque tecnológico e do número de leitos e aperfeiçoamento dos fluxos assistenciais.

Completando 120 anos, no último dia 6 de fevereiro, a entidade Rede Santa Catarina assumiu a estratégia a fim de garantir a perenidade dos pilares que sustentam suas operações.

Como funcionará a agenda de alocação de capital?

O foco atual da entidade é a modernização e avanço nos recursos tecnológicos. Entre 2020 e 2025, cerca de R$ 62 milhões foram destinados à aquisição de equipamentos médicos de última geração.

O aporte do novo plano diretor está previsto para ser diluído em 10 anos, e reflete uma visão de longo prazo e acompanha mudanças no perfil da assistência em saúde.

Rogério Quintela Pirotto, diretor geral do Hospital Santa Catarina - Paulista, explica que as diretrizes incluem:

Ampliar a atuação em neurologia, cardiologia, oncologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia,

Criação de uma linha dedicada ao cuidado geriátrico , focada no público 60+ .

“Seguimos atentos à transição demográfica e aos avanços terapêuticos. A história centenária, os indicadores, as certificações nacionais e internacionais e o aumento dos credenciamentos mostram que seguimos relevantes e prontos para o futuro”, diz Pirotto.

O impacto social previsto

Com atuação filantrópica, o hospital direciona seu superávit à manutenção dos projetos sociais mantidos pela Rede Santa Catarina, gerando impacto social positivo na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade, em sete estados do Brasil.

Assim, a entidade segue um planejamento com foco em investimentos em iniciativas sociais e na ampliação do acesso à saúde.

“O Hospital Santa Catarina – Paulista tem uma grande relevância para a perenidade e posicionamento estratégico da Rede Santa Catarina no Brasil. Além do valor intrínseco ligado ao cuidado seguro prestado ao paciente, a receita gerada pela Instituição é fundamental para que possamos avançar com os projetos sociais”, conclui o diretor executivo de Saúde e Assistência da Rede Santa Catarina, Denilson de Santa Clara.