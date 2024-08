Fernanda Torres, Pedro Bial e mais: os planos do TikTok para atrair novos usuários

O TikTok tem investido em grandes nomes para atrair novos usuários. A campanha “Os grandes momentos e todos os outros”, que começou em julho com o jornalista Pedro Bial e orientará as ações da plataforma nos próximos meses, ganhou um novo filme neste domingo, 18, estrelado pela atriz Fernanda Torres.

A primeira fase da campanha procurou destacar o TikTok como um espaço em que a vida acontece de forma genuína, sem filtros ou pretensões. Para transmitir essa mensagem, Bial trouxe de volta a inspiração do texto 'Filtro Solar', com o objetivo de encorajar as pessoas a valorizarem os momentos ao redor dos marcos da vida.

Em tom semelhante, a nova fase da estratégia, com Torres, destaca a beleza do cotidiano, apesar dos desafios diários. “Pensamos cuidadosamente nas histórias, argumentos e personalidades que poderiam despertar o interesse de quem ainda não usa o TikTok, incentivando-os a explorar mais nossa plataforma e produto”, diz Carol Baracat, diretora global de marketing integrado do TikTok, em entrevista à EXAME.

Segundo a executiva, a plataforma atualmente conta com 1 bilhão de usuários ativos mensais em todo o mundo. Os dados regionais, contudo, não são divulgados. “Somos relativamente novos e, entre pessoas com mais de 35 anos, ainda persiste a percepção de que o TikTok não é para elas. Essa campanha foi desenvolvida justamente com o objetivo de entender como nos comunicamos e atraímos novos usuários.”

Ao explorar o perfil do público externo, foi desenvolvido o conceito “Os grandes momentos e todos os outros”. A ideia é destacar o compromisso do TikTok em valorizar a autenticidade e as diversas formas de viver, proporcionando um espaço para conteúdos menos ensaiados e mais baseados na vida real.

“O mundo nos faz acreditar que apenas 1% da vida é importante—o dia do casamento, a grande viagem, ou aquele momento especial em um show. Mas, e os outros 99%? A vida cotidiana, a rotina e o que acontece antes dos grandes momentos também têm valor. O conceito vem para mostrar que o TikTok não se limita a vídeos super editados ou àquela selfie perfeita. É sobre a vida real, com pessoas reais, e são essas histórias que estamos compartilhando”, explica Baracat.

@oficialfernandatorres A vida não é só uma coisa ou outra. A vida é tudo. O que dá certo, o que dá errado, o que você nem dá tanta atenção. Mas tudo é a vida. #publi @TikTok Brasil ♬ Memórias do Universo - Saymon Cleiton

Principal aposta do ano

A escolha de Fernanda Torres foi estratégica. A atriz é amplamente conhecida por suas atuações em novelas e séries, como "Os Normais" e "Tapas & Beijos", da TV Globo, que abordavam situações do cotidiano com humor. No filme, ela exalta em monólogo os momentos que fazem parte dos grandes acontecimentos da vida.

Recentemente, a atriz também lançou um perfil na plataforma para compartilhar conteúdo sobre literatura. A inspiração veio da influencer americana Courtney Henning Novak, que ganhou destaque ao fazer uma resenha elogiosa de ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’, de Machado de Assis.

“Bial e Fernanda são reconhecidos por compartilhar suas visões de mundo e se conectarem com todas as faixas etárias, especialmente com pessoas acima de 35 anos. Além disso, no TikTok, programas de humor antigos da Fernanda, assim como músicas e conteúdos nostálgicos, frequentemente voltam a ser tendência”, destaca a diretora global de marketing integrado.

As peças, desenvolvidas pelas agências AKQA Casa e Publicis, serão veiculadas na televisão, redes sociais e displays em pontos de ônibus e relógios da cidade. A campanha, que segue até setembro, ainda contará com a participação da Déia Freitas, do podcast 'Não Inviabilize', e ações no Rock in Rio.

O valor do investimento não é revelado, mas segundo a executiva, trata-se da principal aposta do ano. “Desde o início, investimos fortemente na construção da marca. Em 2021, havia uma preocupação maior com crescimento de awareness. Hoje, estamos numa etapa em que o TikTok já é amplamente conhecido no Brasil. Agora, a meta é destacar a diversidade de conteúdo e atrair pessoas que ainda não usam a plataforma”, finaliza.