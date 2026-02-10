Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Alívio para os pais: 72% dos adolescentes conversam com alguém após problemas online

Pesquisa global da Microsoft mostra que jovens brasileiros reagem a ameaças digitais e adotam medidas de proteção, mesmo com aumento da exposição a riscos

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10h19.

Mesmo com o aumento da exposição a riscos na internet, a maioria dos adolescentes brasileiros tem buscado ajuda e tomado atitudes para se proteger no ambiente digital. É o que aponta a Pesquisa Global de Segurança Online da Microsoft, divulgada nesta terça-feira, 10, no Dia da Internet Segura.

Realizado anualmente, o levantamento chega à sua décima edição ouvindo adolescentes e adultos de diversos países sobre suas experiências e percepções da vida online. Em 2025, o estudo ampliou o foco para refletir a crescente complexidade do ambiente digital e os riscos de segurança em constante transformação.

Um dos principais resultados indica que 81% dos adolescentes brasileiros que vivenciaram algum risco online conversaram com alguém ou fizeram uma denúncia. O dado é visto pela empresa como um sinal de maior resiliência e abertura ao diálogo, tendência que aparece pelo segundo ano consecutivo na pesquisa.

Apesar desse comportamento positivo, o cenário ainda exige atenção dos pais. No Brasil, 63% dos entrevistados afirmaram ter passado por pelo menos um risco online significativo no último ano. Entre os principais problemas relatados estão discurso de ódio (36%), violência gráfica e sangrenta do mundo real (28%) e golpes e fraudes online (27%).

A pesquisa também revela diferenças geracionais na percepção dos riscos. Enquanto adolescentes demonstram maior preocupação com cyberbullying, termo em inglês usado para definir o assédio praticado no ambiente digital, outras faixas etárias tendem a se preocupar mais com fraudes financeiras e golpes virtuais.

Outro dado que chama a atenção dos pais é o comportamento prático dos jovens diante das ameaças. Segundo o estudo, 90% dos adolescentes brasileiros tomaram ações defensivas, como bloquear perfis, encerrar contas ou evitar novos contatos com a fonte do risco. A taxa está acima da média global e reforça a ideia de que os jovens estão mais atentos às próprias rotinas digitais.

Microsoft aposta em educação digital e ferramentas para famílias

Diante desse cenário, a Microsoft afirma ter reforçado sua estratégia de proteção e educação digital voltada a adolescentes, famílias e educadores. Entre as novidades está o Minecraft Education CyberSafe: Bad Connection?, jogo educacional que aborda temas como recrutamento online e radicalização, riscos considerados emergentes no ambiente digital.

A empresa também lançou um guia de início do Microsoft Family Safety, ferramenta de controle parental que ajuda responsáveis a monitorar atividades, definir limites e compreender melhor o uso que adolescentes fazem da tecnologia. A iniciativa ganha relevância em um contexto em que vários países, inclusive o Brasil, discutem ou ampliam a idade de consentimento digital.

Para especialistas em segurança online, os dados reforçam a importância do diálogo contínuo entre pais e filhos. Embora a internet exponha adolescentes a riscos reais, o levantamento indica que informação, confiança e canais abertos de conversa continuam sendo fatores centrais para reduzir danos e fortalecer a autonomia dos jovens no ambiente digital.

Acompanhe tudo sobre:PesquisaCrianças

Mais de Tecnologia

Como Elon Musk quer construir uma cidade na Lua

Por que Elon Musk 'trocou' Marte pela Lua

Você usa a Wikipédia, mas não sabe: onde ela aparece sem ser citada

Nossa principal força está na comunidade, diz presidente da Wikimedia Brasil

Mais na Exame

Mercados

Ações do Spotify sobem 9,87% após lucro recorde e alta de assinantes

Um conteúdo Bússola

Hospital filantrópico aposta em tecnologia para acomodar envelhecimento populacional

Marketing

Maior show da história do Super Bowl com Bad Bunny vira case de influência cultural

EXAME Agro

Preço do tomate sobe 20% em janeiro e deve ficar ainda mais caro em 2026