Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Nestlé tenta conter danos de recall de fórmulas e China vira foco de risco

O CEO, Philipp Navratil, pediu desculpas em vídeo ‍pelo recall em ‌dezenas de países de alguns lotes de produtos de nutrição infantil

Recall da Nestlé: desculpas públicas do presidente da multinacional (FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

Recall da Nestlé: desculpas públicas do presidente da multinacional (FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15h20.

A Nestlé (NESN) intensificou seus esforços para minimizar os impactos do recall global de fórmulas infantis e de seguimento após a detecção de cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. O episódio levou o diretor-presidente da companhia, Philipp Navratil, a divulgar um pedido público de desculpas.

"Antes de explicar a situação em mais detalhes, quero primeiro pedir desculpas sinceras pela preocupação e pelo transtorno que isso pode ter causado aos pais, cuidadores e nossos clientes", afirmou Navratil em um vídeo publicado pela empresa na noite de terça-feira, 13.

Segundo o executivo, todos os recalls já foram anunciados. Navratil também afirmou que, até o momento, não há casos confirmados de doenças relacionadas aos produtos.

O recall representa mais um revés para a gigante suíça de bens de consumo após um 2025 desafiador e aumenta a pressão sobre o CEO, que assumiu o comando em setembro do ano passado com a missão de retomar o crescimento da companhia por meio de uma revisão do portfólio.

Nestlé faz recall global de fórmulas infantis após contaminação

Em dezembro, a Nestlé confirmou um problema de qualidade em uma de suas fábricas na Holanda, o que levou a um recall preventivo em países europeus onde os produtos foram distribuídos a partir dessa unidade.

No dia 7 de janeiro, a empresa ampliou a medida e iniciou um recall global de fórmulas infantis e de seguimento, após identificar a toxina em insumos utilizados na fábrica holandesa.

A decisão envolveu lotes específicos comercializados em diversos países, incluindo o Brasil, onde a ação ocorre em paralelo à determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proibiu a comercialização, distribuição e uso de determinados lotes.

De acordo com a BBC, os produtos afetados foram comercializados em mercados como França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Itália e Suécia, além de outros fora da Europa. A empresa afirmou que a medida se restringe aos lotes identificados e que os demais produtos não são afetados.

No Brasil, a Anvisa destacou que o recall tem caráter preventivo e envolve exclusivamente os lotes listados em resolução publicada nesta quarta-feira.

A agência alertou que o consumo de alimentos contaminados por cereulide pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia, e orientou pais e responsáveis a verificarem o número do lote impresso na embalagem e a não utilizarem os produtos incluídos no recolhimento.

Recall pode ameaçar posição da Nestlé na China

Além dos impactos regulatórios e operacionais, o recall levantou preocupações sobre os efeitos da crise na China, um dos principais mercados globais de fórmulas infantis.

Analistas avaliam que o episódio pode ser “bastante prejudicial” no país, onde a Nestlé ocupa posição de destaque em um mercado estimado em cerca de 185 bilhões de yuans (US$ 26,5 bilhões) em 2025, segundo a Daxue Consulting à Reuters.

Na semana passada, a Administração Estatal de Regulação do Mercado da China instou a Nestlé a “cumprir sua responsabilidade corporativa”, recolher os lotes relevantes e proteger os consumidores.

Analistas do banco britânico multinacional Barclays também apontaram a pressão das autoridades chinesas e ressaltaram que a questão é especialmente sensível no país por conta de episódios anteriores de contaminação de leite, envolvendo diferentes produtores, que ainda influenciam a percepção dos responsáveis por crianças, principalmente.

Acompanhe tudo sobre:NestléRecallAnvisa

Mais de Invest

Goldman vê excesso de otimismo com cobre após disparada em 2025

BofA, Citi e Wells Fargo: bancos caem em NY após números do 4 tri

Mesmo atingindo pico histórico, número de endividados recuou em 2025

Bancos, Vale e pesquisa eleitoral: por que o Ibovespa sobe hoje

Mais na Exame

Casual

A academia australiana que pretende inaugurar mil unidades no Brasil

Mundo

EUA cita extração de riqueza ao justificar suspensão de novos vistos

Tecnologia

Crianças brasileiras protestam no Roblox contra bloqueio de chat por voz

Um conteúdo Bússola

Opinião: planejamento só sai do papel quando prioriza pessoas e não metas