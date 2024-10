Exposição de 'Friends' em SP: venda geral começa nesta quinta; veja como comprar ingressos

Que comece a corrida pelos ingressos: nesta quinta-feira, 3, começa a venda geral para a exposição da sitcom mais famosa já produzida, a "The FRIENDS Experience: The one in São Paulo", que desembarca pela primeira vez em novembro na capital paulista.

A série "F.R.I.E.N.D.S" completa em 2024 30 anos do lançamento de seu primeiro episódio, em 1994. Em novembro desse ano, para comemorar o aniversário, os fãs poderão conferir a exposição imersiva, que conta do icônico sofá da abertura da série, poltronas de Chandler e Joey, ao famoso "Central Perk".

A experiência já passou por Nova York e Londres, e irá em breve para Las Vegas, tendo percorrido mais de 20 cidades nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa e Austrália. Agora, ela desembarca pela primeira vez na América do Sul, no Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista.

Como comprar ingressos para a exposição de 'Friends' em SP?

A venda geral de ingressos para a "The FRIENDS Experience: The one in São Paulo" começa no dia 3 de outubro, quinta-feira. Um dia antes, a Fever abrirá uma lista de espera em seu site oficial.

O valor das entradas é a partir de R$ 40,00. Será permitida a venda de quatro ingressos por CPF.

O que esperar da exposição de 'Friends' em SP?

Dentro da exposição, os visitantes poderão interagir com os clássicos da série como o sofá, as poltronas do apartamento de Chandler e Joey, a cozinha da Monica e diversos objetos e cenários marcantes da produção. O "Central Perk" estará em pleno funcionamento, com ativações de marcas parceiras.

A exposição foi criada pela Warner Bros. Discovery Global Experiences, Original X Productions e Warner Bros. Television Group. Será apresentada pelo Ministério da Cultura e Nubank, com patrocínio da Sem Parar e parceria da Fever. A produção local é feita pela Businessland.

Veja as fotos da exposição de 'Friends'

1 /5 (OHM-FRIENDSExperienceDallas-InExperience-TopSelects-65)

2 /5 (OHelloMedia-Superflyx-FRIENDS-InExperience-07.14.21-1314_S)

3 /5 (TFE_2.10.22_037 (1))

4 /5 (TFE_2.10.22_051)

5/5 (TFE_CP_Group Shot_Light-3)

Quando começa a exposição de 'Friends' em São Paulo?

A "The FRIENDS Experience: The one in São Paulo" começa em novembro de 2024 no Shopping Cidade São Paulo e vai até fevereiro de 2025. Estará disponível para visitação de terça a domingo, das 11h às 21h.