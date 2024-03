'Oscar da adoção': Petlove cria calçada da fama para pets neste sábado

Passear com Emma Stone, cantar com Billie Eilish ou se apaixonar por Bradley Cooper, à primeira vista, podem parecer ideias fora da realidade. Mas essa é a proposta da Petlove para incentivar a adoção de animais.

A empresa de e-commerce se juntou à ONG Adotar Patinhas para promover o ‘Oscar da adoção’. O evento será realizado neste sábado, 9, das 10h às 15h, na loja Juriti, em Moema, na capital paulista.

Na iniciativa, inspirada na maior premiação do cinema mundial, os pets são as verdadeiras estrelas. Um tapete vermelho será instalado na entrada da loja para animais e tutores desfilarem. Também haverá um fundo personalizado para fotos, assim como ocorre na tradicional cerimônia dos Estados Unidos.

Mais de 10 cachorros - apelidados com nomes de celebridades, como Emma Stone, Billie Eilish, Bradley Cooper e o próprio Oscar – vão deixar as marcas de suas patinhas na ‘calçada da fama pet’ e estarão disponíveis para adoção.

“Com o Mote ‘Quem vai levar o Oscar?’, usamos o humor e a criatividade para chamar atenção para uma causa nobre e incentivar um ato acolhedor e cuidadoso, como o da adoção. Dessa forma, você pode ganhar um Oscar, talvez não a estatueta, mas sim um carinhoso pet”, André Romeiro, diretor de marcas e comunicação da Petlove.

Os tutores que adotarem os animais levarão para casa uma plaquinha com a pegada do novo integrante da família. A ação também contará com a distribuição de brindes para os participantes e um stand de sorvete para o público.

“Vamos promover interações e memórias para gerar conexão entre os pets e os tutores, que vão perceber o ato de adotar como o verdadeiro prêmio. Também queremos evidenciar que todos os animais são celebridades e merecem ser tratados como tal”, finaliza Romeiro.

Quando será o 'Oscar da Adoção'?