Com crescimento de 20% ao ano, Lindt amplia aposta no mercado chinês

A fabricante suíça de chocolates Lindt & Sprüngli ampliou os investimentos na China após registrar crescimento médio anual de 20% no país nos últimos cinco anos. A empresa considera o mercado chinês estratégico para sua expansão global e pretende fortalecer a presença da marca com novas lojas, produtos adaptados ao público local e foco no aumento do consumo interno.

Como parte dessa estratégia, a Lindt inaugurou em 1º de julho sua primeira loja de varejo na China, localizada em Xangai. A unidade vende chocolates, sorvetes e bebidas à base de chocolate.

Segundo Michal Spiller, diretor executivo da Lindt & Sprüngli Alemanha e responsável pelos mercados da China, Áustria e Japão, a empresa pretende expandir sua atuação para outras cidades chinesas. Ele afirmou que as políticas voltadas ao estímulo do consumo interno reforçam a confiança da companhia para aumentar os investimentos no país.

A empresa também intensificou a adaptação de produtos ao mercado local. Desde 2024, passou a lançar caixas de presente em edição limitada inspiradas no zodíaco chinês para o Ano Novo Lunar, em resposta ao aumento da demanda por chocolates durante as datas comemorativas.

O potencial de crescimento do setor também é apontado por consultorias de mercado. Segundo a China Insights Consultancy (CIC), o consumo anual de chocolate na China é de cerca de 300 gramas por pessoa, aproximadamente dez vezes menor que o registrado em mercados maduros da Europa e da América. Para a consultoria, a mudança do chocolate de um produto voltado a presentes para um item de consumo cotidiano deve impulsionar a expansão do mercado.