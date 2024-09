A operação da Heineken para levar quase 1 milhão de litros de cerveja ao Rock in Rio

Quem vai Rock in Rio na semana que vem já pode se planejar para encher a caneca: a Heineken está preparada para fazer história na edição de 40 anos do evento e vai levar a maior operação de chope já realizada em um festival brasileiro de música para a Cidade do Rock — são 875 mil litros da bebida ao longo dos sete dias.

Para conseguir levar todos os barris para o Rio, a operação vai envolver três cervejarias diferentes do Grupo Heineken. 15 carretas com capacidade de 35 mil litros cada e 6 mil barris sairão de Jacareí (SP), Araraquara (SP) e Blumenau (RS). No total, as três fábricas levarão mais de 875 mil litros de chope para o festival — 300 mil nos barris, 525 mil litros nas carretas e 50 mil em cervejas artesanais. Para comportar a demanda, cinco quilômetros de tubulações até a torneira das Beer Walls e Beer Stations, estações móveis de chope onde os consumidores terão acesso à bebida, também serão instaladas dentro do Rock in Rio.

“São mais de 300 chopeiras instaladas na Cidade do Rock e 50 torres que estarão nas ativações da marca e na área VIP”, diz Fábio Cittolin, Gerente Técnico Nacional da marca.

As três plantas foram escolhidas para suprir o volume total do chope consumido no festival sem impactar o mercado. A cervejaria de Jacareí (SP) ficará responsável pelo produto a granel, transportado pelas carretas. Já a de Araraquara (SP) produzirá todo o chope em barril. Por fim, a operação de Blumenau (SC) vai fornecer 50 mil litros das cervejas super premium Lagunitas, Baden Baden e Blue Moon, que estarão disponíveis na Gourmet Square — espaço do festival voltado para gastronomia.

Além da marca Heineken, quem estiver no Rock in Rio terá a opção do chope Lagunitas.

Mega operação na Cidade do Rock

Com quase 1 milhão de litros de cerveja circulando no festival, a operação do Grupo Heineken envolve também um extenso planejamento de equipe. Serão 44 pessoas do time interno da Área Técnica de Chopp para servir a bebida aos consumidores.

Para montagem das tubulações, do evento teste, da avaliação com água e da regulagem final, o grupo precisará de 16 dias. “O tubo tem três polegadas, de aço inox, e levará o chope da carreta ao bar — onde ele é ligado na chopeira. Esta estrutura, similar a uma cervejaria, é exclusiva da Heineken. O objetivo deste time é garantir a execução e qualidade do produto, que envolve a temperatura e pressão no sistema”, explica Cittolin.

A operação da marca conta ainda com três estações de cerveja espalhadas pelo festival, com 12 torneiras cada. A maior delas, com capacidade de 10 mil litros a granel e sem limitação de barris, estará localizada na entrada do festival. Uma segunda será alocada próxima ao palco Sunset, com seis mil litros a granel e capacidade ilimitada de barris. Para fechar, a terceira contará, pela primeira vez no festival, com o chope Heineken 0.0 e estará posicionada entre o palco “New Dance Order” e o Espaço Favela.

Chope e cerveja com autoatendimento

Além das três estações de cerveja, a Heineken também disponibilizará quatro "Beer Walls" — duas posicionadas próximas ao palco Mundo, uma próxima do palco Sunset e outra no New Dance Order, que funcionam com sistema de autoatendimento. Cada uma das paredes tem nove torneiras, disponibilizadas em nove metros, e podem ser pagas via cartão.

“Basta pagar e posicionar o copo na máquina para se servir. Este é um modelo testado em laboratório, no C6 Festival e na Fórmula 1 de 2023, mas é a primeira vez em um festival desta dimensão”, reforçou o executivo.

Em toda a operação, o Grupo Heineken também investiu em tecnologia para identificar com maior precisão a quantidade de chope que sai das carretas — três delas serão testadas com a medição de vazão por frequência. Neste ano, a marca também usará um medidor de diluição de gás carbônico no líquido, para garantir que o chope tenha a mesma qualidade e características do produto fabricado.

O Rock in Rio de 2024 é o primeiro em que a companhia agrega uma informação técnica à equipe de degustadores, responsáveis pelo aval final da bebida.

Quando será o Rock in Rio de 2024?

O festival celebra 40 anos em 2024 e ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, Rio de Janeiro. Há ingressos disponíveis para os dias 15, 19 e 21.

Quem está no line-up do Rock in Rio 2024?

Para celebrar as quatro décadas do evento, o evento conta com a presença de Ed Sheeran, Katy Perry, Imagine Dragons, Cyndi Lauper, OneRepublic, Charlie Puth, Karol G, Iza, Glória Gaynor, Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Mariah Carey.