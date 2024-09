Rock in Rio: saiba quais são os bairros mais procurados para hospedagem durante o festival

Faltam menos de duas semanas para mais uma edição do Rock in Rio. Serão sete dias de shows, com atrações nacionais e internacionais. Quem é de fora da cidade, ou quer ficar mais próximo da Cidade do Rock, precisa correr para planejar a hospedagem, caso ainda não o tenha feito. Há hotéis com taxa de ocupação já em 90%. E os hóspedes não estão se concentrando só na Zona Oeste do Rio, região onde é realizado o festival, mas também optam pela Zona Sul, com destaque para Ipanema e Leblon.

Na última semana de agosto, segundo levantamento do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), a média de ocupação de quartos da cidade estava em 78% para a primeira semana de shows e em 52% para a segunda semana do festival. Com a aproximação das apresentações, os números têm aumentado. As principais regiões são Barra de Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, bairros próximo à Cidade do Rock, e na Zona Sul os destaques ficam com Ipanema e Leblon.

"A maioria do público do evento é formada por jovens que efetivam as reservas hoteleiras no último minuto. Por isso, a tendência é que a ocupação hoteleira cresça com a aproximação das datas do evento", disse o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes.

A Rede Accor, que tem três unidades na Barra, bairro do evento, a taxa de ocupação atual está em torno de 65%. O primeiro final de semana aparece como o período de maior procura, até o momento. Considerando os sete dias de evento, a taxa de ocupação prevista para o período nos hotéis da região é de 80%. Outras unidades cariocas da rede, como na Zona Sul, têm em torno de 50% de ocupação, e na região central, com 45%, o que também representa aumento de procura.

"No início do mês de agosto, realizamos uma oferta de 30% de desconto em hotéis do Rio de Janeiro e estamos avaliando outras promoções para as próximas semanas. Nossos hotéis do Rio de Janeiro estão se preparando para oferecer programações especiais e experiências aos hóspedes que vão curtir o festival", conta Omar Caffaro, diretor regional de operações da Accor Brasil na divisão Premium, Midscale & Economy.

O Lagune Barra Hotel, no Riocentro, a poucos minutos do Parque Olímpico, vai poupar a energia dos hóspedes para chegarem ao festival, numa parceria com o transfer oficial até a Cidade do Rock. O Primeira Classe, serviço exclusivo do evento, terá o custo de R$ 80 por pessoa para cada dia do evento. Para o aquecimento, a unidade terá ativações de marcas patrocinadoras e drinques e DJs no Le Lagune Bar antes dos shows.

"O Rock in Rio será o evento de maior impacto, com uma expectativa de ocupação de 100% durante os dias do festival. Atualmente, já estamos com 70% dos 306 quartos reservados", disse Daniel Pompeu, gerente-geral do Lagune Barra Hotel.

No Bourbon Barra da Tijuca Residence, a taxa de reserva para a primeira semana do festival já chega a 90% dos quartos. Na segunda semana, o índice fica em 50% das reservas, com expectativa de alcançar 80% de ocupação. Na preparação para o Rock in Rio, a unidade fez mudanças para atrair o público. Foi retirado a exigência de mínimo de noites para reservas, e há descontos especiais para operadoras de turismo e vendas nos canais parceiros.

Em julho, o Airbnb divulgou aumento de mais de 2000% nas buscas realizadas por brasileiros para check-ins em acomodações disponíveis no Rio de Janeiro durante as datas do festival. Quando foi aberta a venda geral de ingressos, em dois dias, as pesquisas por noites feitas por este público registraram aumento de 110% em relação ao mês anterior. A plataforma não divulgou, ainda, de quanto foi o aumento no número de reservas efetivadas para o período.