Selena Gomez entra para o clube dos bilionários com marca de maquiagem

Selena Gomez, de 32 anos, alcançou um marco significativo em sua carreira: ela se tornou bilionária, com um patrimônio líquido estimado em US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 7,24 bilhões), de acordo com o Bloomberg. Esse feito coloca Gomez entre as mais jovens bilionárias dos Estados Unidos, uma conquista que se deve em grande parte ao sucesso de sua marca de beleza, Rare Beauty, lançada em 2020.

A Rare Beauty rapidamente se destacou no concorrido mercado de cosméticos, com uma abordagem voltada para a inclusão e a celebração da autenticidade. Ao contrário de outras marcas de celebridades, que muitas vezes dependem exclusivamente do nome de seu criador, Rare Beauty se consolidou como uma marca de qualidade, com produtos acessíveis e altamente desejados. Segundo estimativas, a marca gerou cerca de US$ 350 milhões (aproximadamente R$ 1,95 bilhão) em receita anual, tornando-se a principal fonte de riqueza de Gomez.

O sucesso da marca de Gomez também pode ser atribuído à sua enorme presença nas redes sociais, onde possui mais de 400 milhões de seguidores no Instagram, o que a torna a terceira pessoa mais seguida no mundo, atrás apenas dos astros do futebol Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Essa base de seguidores foi fundamental para a promoção de sua marca, com Gomez frequentemente compartilhando vídeos de maquiagem, tutoriais e produtos em suas plataformas. Além disso, Gomez se destacou por utilizar sua plataforma para promover causas sociais, especialmente relacionadas à saúde mental.

A Rare Beauty também é notável por seu compromisso com a filantropia. Desde o seu lançamento, a empresa doa 1% de todas as vendas para o Rare Impact Fund, que financia serviços de saúde mental e programas educativos. Esse compromisso reflete a própria jornada de Gomez, que tem sido aberta sobre suas próprias lutas com o transtorno bipolar e sua busca por melhorar o acesso à saúde mental.

Além do mundo da beleza

Mas o império de Gomez não se limita ao mundo da beleza. Além da Rare Beauty, ela é cofundadora da Wondermind, uma plataforma de saúde mental lançada em 2022 e avaliada em US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 557 milhões). A empresa, que oferece ferramentas de bem-estar mental, conteúdo educacional e entrevistas, foi desenvolvida em colaboração com sua mãe, a produtora de Hollywood Mandy Teefey, e Daniella Pierson, fundadora da The Newsette. Esse negócio reflete outro lado do crescente portfólio de investimentos de Gomez, que vai além de sua carreira no entretenimento.

Nascida e criada no Texas, Gomez começou sua carreira no mundo do entretenimento como atriz infantil no programa de televisão "Barney & Friends". Ela se tornou um nome conhecido ao interpretar Alex Russo na série da Disney Channel "Os Feiticeiros de Waverly Place", que durou de 2007 a 2012 e lhe rendeu milhões de dólares ainda na adolescência. No entanto, foi sua transição para a música pop que realmente a colocou no centro das atenções. Ao longo dos anos, Gomez lançou três álbuns solo de estúdio e diversos singles de sucesso, que lhe renderam prêmios e indicações importantes, como o American Music Award de melhor artista pop/rock feminina e duas indicações ao Grammy.

Embora tenha conquistado um sucesso considerável na música, Gomez não se estabeleceu como compositora e sua fortuna não é tão diretamente ligada à música quanto a de sua amiga Taylor Swift. Menos de 5% de sua fortuna vem de turnês musicais, já que a última grande turnê de Gomez, a “Revival Tour”, foi interrompida em 2016 por questões de saúde mental. Mesmo assim, o poder de bilheteria da turnê ultrapassou US$ 30 milhões (cerca de R$ 168 milhões).