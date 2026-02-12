Poço arqueológico revela violência brutal dos vikings na Inglaterra

Em uma descoberta arqueológica em Cambridge, Inglaterra, arqueólogos da Universidade de Cambridge revelaram uma cena macabra.

Foi encontrado um poço escondido sob grama verde da região de Wandlebury com restos mortais de indivíduos que morreram de maneira brutal, possivelmente ligados a um evento de execuções ou uma batalha sangrenta da era Anglo-Saxônica.

A escavação, liderada pelo arqueólogo Oscar Aldred, encontrou um poço cheio de esqueletos humanos, alguns completamente desmembrados.

A descoberta remonta a cerca de 1.200 anos, entre os séculos VIII e IX.

Violência extrema até para a Idade Média

Um dos corpos estava enterrado de bruços, uma prática extremamente incomum para a época e considerada um sinal de desrespeito profundo.

Além disso, o fato de vários corpos estarem enterrados juntos contraria os rituais cristãos típicos da época, que indicavam que até mesmo os condenados deveriam ser enterrados separadamente.

A evidência mais chocante foi de um corpo com sinais claros de decapitação: um corte profundo na primeira vértebra da espinha e um grande corte na mandíbula inferior. Em outro caso, os restos de um corpo foram enterrados, mas apenas as pernas e os pés permaneceram, que sugerem mutilação pós-morte.

Há ainda seis crânios colocados sobre os corpos, sugerindo que esses restos mortais poderiam ter sido exibidos como troféus de vítimas de batalha, antes de serem sepultados nesse poço coletivo.

Entre os corpos descobertos, um chamou a atenção dos arqueólogos: um indivíduo de altura impressionante, com 1,95 metros, uma medida extraordinária para o padrão da época. Esse homem, possivelmente afetado por um tumor que aumentou seus hormônios de crescimento, teve seu crânio perfurado, uma técnica médica conhecida como trepanação. Acreditava-se que esse procedimento ajudasse a aliviar dores de cabeça, enxaquecas e distúrbios mentais.

Indícios de conflitos vikings

Durante o período anglo-saxônico, o país estava fragmentado em reinos menores, enquanto figuras poderosas como Offa de Mercia tentavam unificar o território. Simultaneamente, Alfredo, o Grande, liderava a resistência contra invasores vikings, e o local de Wandlebury pode ter sido um ponto crítico em algum desses conflitos.

Se os corpos datam do século IX, como especulado, eles poderiam estar ligados a uma batalha entre saxões e vikings.

No entanto, se forem do século VIII, antes da invasão viking, é possível que essas mortes tenham sido parte de um ritual de execução governamental ou de justiça tribal, explicam os historiadores da Universidade de Cambridge.

A escavação em Wandlebury faz parte de um projeto mais amplo de cinco anos, que visa estudar as camadas de ocupação e vestígios históricos dessa região.