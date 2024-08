Heineken lança telefone para incentivar encontros 'reais' entre jovens; veja como ganhar

Olhando o movimento das gerações Z e Y em direção a um "detox dos celulares", a Heineken se juntou à Bodega e à agência LePub para lançar no Brasil o Boring Phone. O produto foi apresentado na Semana de Design de Milão, um dos eventos mais importantes do mundo em design e inovação. A proposta do aparelho é encorajar o público a se desconectar da tecnologia e ter interações sociais. De verdade, no mundo real.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Heineken com jovens nos EUA e no Reino Unido, 90% deles rolam o feed enquanto estão com amigos e família, checando o celular cerca de sete vezes por noite. De 62% que admitiram que olham as redes sociais quando saem, 32% gostaria de conseguir desligar o celular quando vão para festas.

Sob o mote “Menos no seu celular, mais na vida real” e sem as modernidades e funcionalidades dos aparelhos contemporâneos – e que, de quebra, roubam a atenção dos usuários –, o Boring Phone não baixa mídias sociais ou quaisquer outros aplicativos. Produzido pela Human Mobile Devices (HMD), o Boring Phone possui caixa transparente e adesivos holográficos. Além disso, apresenta uma tela de 2,8 polegadas, com resolução de 240 x 320 pixels e um painel externo de 1,77 polegada, além de uma câmera integrada VGA de 0,3 MP. Ou seja, quase um aparelho das cavernas perto dos petardos tecnológicos aos quais estamos acostumados.

Posso ganhar um aparelho desse?

Consumidores com mais de 18 anos de todo o Brasil terão a oportunidade de ganhar o Boring Phone. A Heineken está promovendo um sorteio que distribuirá 450 celulares. Os interessados devem se inscrever no site entre esta quinta-feira, 8 de agosto, e 6 de setembro para participar. O resultado será divulgado no dia 17 de setembro, tanto no site quanto por meio de um contato da empresa, utilizando os dados fornecidos na inscrição. Após a notificação, cada sorteado terá 72 horas para apresentar a documentação solicitada.

“Um dos principais objetivos da Heineken é promover momentos de celebração e conexões reais. Com o Boring Phone, buscamos incentivar o público a vivenciar esses momentos no mundo offline, livre das distrações dos smartphones. Queremos que as pessoas se desconectem da tecnologia e desfrutem de interações sociais, abrindo espaço para novas possibilidades”, ressalta Beatrice Jordão, diretora de comunicação e branding da Heineken Brasil.