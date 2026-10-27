Economia
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Governo prorroga subsídio do diesel por 30 dias; valor segue em R$ 2,12

Medida mantém apoio financeiro de R$ 2,12 por litro para conter os efeitos da alta do petróleo; governo afirma que renovação não terá custo fiscal adicional

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11h13.

Última atualização em 27 de outubro de 2026 às 11h16.

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O governo federal anunciou nesta terça-feira, 27, a prorrogação por mais 30 dias da subvenção ao diesel rodoviário, mantida em R$ 2,12 por litro. A medida busca conter os efeitos da volatilidade internacional do petróleo sobre os preços do combustível no Brasil. Segundo o governo, a renovação não amplia o impacto fiscal do benefício atual.

O governo federal anunciou nesta terça-feira, 27, a prorrogação por mais 30 dias do subsídio ao diesel, com a manutenção do benefício de R$ 2,12 por litro. A medida busca evitar aumentos no preço do combustível diante da volatilidade do petróleo no mercado internacional.

A subvenção, que terminaria nesta semana, será renovada por meio de uma portaria do Ministério da Fazenda, prevista para publicação no Diário Oficial da União ainda nesta terça-feira.

Segundo o Ministério do Planejamento, a renovação mantém o valor atual do benefício e não representa aumento do subsídio. O governo também informou que a medida terá neutralidade fiscal, ou seja, não ampliará o impacto sobre as contas públicas em relação à subvenção vigente.

Os preços internacionais dos combustíveis sofrem uma pressão causada pelos conflitos no Oriente Médio. O barril de petróleo Brent, referência global, permanece acima de US$ 100. 

Como funciona o subsídio de R$ 2,12 ao diesel?

A subvenção ao diesel é um apoio financeiro concedido pelo governo para reduzir o impacto dos custos do combustível no mercado brasileiro.

O valor atual de R$ 2,12 por litro é formado por duas parcelas:

  • R$ 1,12 por litro: benefício criado por uma medida provisória em maio de 2026;
  • R$ 1 por litro: parcela adicional estabelecida em setembro, após a piora do cenário internacional.

Sem a prorrogação, o valor total do benefício cairia para R$ 1 por litro com o encerramento da primeira medida.

A renovação mantém as duas parcelas e evita a redução do apoio financeiro neste momento.

Segundo o comunicado oficial, a subvenção está prevista na Medida Provisória nº 1.391/2026 e poderá ser novamente prorrogada após o período de um mês, conforme as condições do mercado internacional de combustíveis.

Por que o governo prorrogou o subsídio ao diesel?

O governo atribuiu a decisão à instabilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis, associada à guerra no Oriente Médio.

O diesel tem peso relevante no abastecimento brasileiro, e mais de 25% do volume consumido no país é importado, segundo as informações divulgadas pelo g1.

Essa dependência expõe parte do mercado nacional às oscilações das cotações internacionais.

Em comunicado, o governo afirmou que a medida dá continuidade às ações adotadas desde o início do conflito no Oriente Médio para reduzir os efeitos da volatilidade dos preços internacionais sobre o mercado brasileiro.

A subvenção ao diesel faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas à contenção dos preços dos combustíveis, que também inclui medidas anunciadas para a gasolina em setembro.

O preço do diesel vai cair com a prorrogação?

A renovação mantém o apoio financeiro de R$ 2,12 por litro, mas não representa um novo desconto em relação ao valor já concedido.

O objetivo é impedir que a subvenção diminua com o vencimento da medida anterior, o que poderia aumentar a pressão sobre os preços do diesel.

O governo não anunciou, no comunicado desta terça-feira, uma redução adicional no valor do combustível.

'Perguntas frequentes'

O subsídio ao diesel foi prorrogado? ＋

Sim. O governo federal anunciou nesta terça-feira, 27 de outubro de 2026, a prorrogação da subvenção ao diesel rodoviário por mais 30 dias.

Qual é o valor do subsídio ao diesel? ＋

O benefício permanece em R$ 2,12 por litro, composto por duas parcelas de R$ 1,12 e R$ 1.

O diesel vai ficar mais barato com a renovação? ＋

A medida não cria um desconto adicional. Ela mantém o subsídio vigente para evitar que o apoio financeiro seja reduzido, o que poderia pressionar os preços do combustível.

Por que o governo prorrogou o subsídio ao diesel? ＋

Segundo o governo, a decisão busca conter os efeitos da volatilidade internacional do petróleo e dos combustíveis, associada aos conflitos no Oriente Médio.

O subsídio ao diesel poderá ser prorrogado novamente? ＋

Sim. O governo informou que a medida poderá ser renovada após um mês, conforme as condições do mercado internacional de combustíveis.

Acompanhe tudo sobre:Óleo dieselMinistério do Planejamento

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