Governo prorroga subsídio do diesel por 30 dias; valor segue em R$ 2,12

RESUMO ＋ O governo federal anunciou nesta terça-feira, 27, a prorrogação por mais 30 dias da subvenção ao diesel rodoviário, mantida em R$ 2,12 por litro. A medida busca conter os efeitos da volatilidade internacional do petróleo sobre os preços do combustível no Brasil. Segundo o governo, a renovação não amplia o impacto fiscal do benefício atual.

O governo federal anunciou nesta terça-feira, 27, a prorrogação por mais 30 dias do subsídio ao diesel, com a manutenção do benefício de R$ 2,12 por litro. A medida busca evitar aumentos no preço do combustível diante da volatilidade do petróleo no mercado internacional.

A subvenção, que terminaria nesta semana, será renovada por meio de uma portaria do Ministério da Fazenda, prevista para publicação no Diário Oficial da União ainda nesta terça-feira.

Segundo o Ministério do Planejamento, a renovação mantém o valor atual do benefício e não representa aumento do subsídio. O governo também informou que a medida terá neutralidade fiscal, ou seja, não ampliará o impacto sobre as contas públicas em relação à subvenção vigente.

Os preços internacionais dos combustíveis sofrem uma pressão causada pelos conflitos no Oriente Médio. O barril de petróleo Brent, referência global, permanece acima de US$ 100.

Como funciona o subsídio de R$ 2,12 ao diesel?

A subvenção ao diesel é um apoio financeiro concedido pelo governo para reduzir o impacto dos custos do combustível no mercado brasileiro.

O valor atual de R$ 2,12 por litro é formado por duas parcelas:

R$ 1,12 por litro: benefício criado por uma medida provisória em maio de 2026;

benefício criado por uma medida provisória em maio de 2026; R$ 1 por litro: parcela adicional estabelecida em setembro, após a piora do cenário internacional.

Sem a prorrogação, o valor total do benefício cairia para R$ 1 por litro com o encerramento da primeira medida.

A renovação mantém as duas parcelas e evita a redução do apoio financeiro neste momento.

Segundo o comunicado oficial, a subvenção está prevista na Medida Provisória nº 1.391/2026 e poderá ser novamente prorrogada após o período de um mês, conforme as condições do mercado internacional de combustíveis.

Por que o governo prorrogou o subsídio ao diesel?

O governo atribuiu a decisão à instabilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis, associada à guerra no Oriente Médio.

O diesel tem peso relevante no abastecimento brasileiro, e mais de 25% do volume consumido no país é importado, segundo as informações divulgadas pelo g1.

Essa dependência expõe parte do mercado nacional às oscilações das cotações internacionais.

Em comunicado, o governo afirmou que a medida dá continuidade às ações adotadas desde o início do conflito no Oriente Médio para reduzir os efeitos da volatilidade dos preços internacionais sobre o mercado brasileiro.

A subvenção ao diesel faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas à contenção dos preços dos combustíveis, que também inclui medidas anunciadas para a gasolina em setembro.

O preço do diesel vai cair com a prorrogação?

A renovação mantém o apoio financeiro de R$ 2,12 por litro, mas não representa um novo desconto em relação ao valor já concedido.

O objetivo é impedir que a subvenção diminua com o vencimento da medida anterior, o que poderia aumentar a pressão sobre os preços do diesel.

O governo não anunciou, no comunicado desta terça-feira, uma redução adicional no valor do combustível.