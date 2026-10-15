'A Odisseia' ganha data para estrear no streaming com 90 minutos de conteúdos extras

A Odisseia, de Christopher Nolan, deve chegar às plataformas de compra e aluguel digital em 18 de novembro de 2026. Após arrecadar mais de US$ 1,7 bilhão nos cinemas, o filme terá pelo menos 90 minutos de conteúdos extras, com bastidores e entrevistas com integrantes do elenco.

Os materiais foram selecionados pelo diretor e mostram etapas da produção. O pacote não inclui cenas inéditas nem amplia a narrativa de Odisseu, personagem interpretado por Matt Damon.

Quando A Odisseia chega às plataformas digitais?

Cena do filme A Odisseia, dirigido por Christopher Nolan, mostrando dois personagens em uma estrutura de pedra sobre a praia. (Reprodução)

A previsão é que A Odisseia fique disponível para compra e aluguel a partir de 18 de novembro. Nessa modalidade, o público paga pelo acesso ao filme separadamente, mesmo que já tenha uma assinatura da plataforma.

Lançado nos cinemas brasileiros em 16 de julho, o filme acompanha a tentativa de Odisseu de retornar a Ítaca após a Guerra de Troia. Durante sua ausência, a esposa, Penélope, interpretada por Anne Hathaway, e o filho, Telêmaco, vivido por Tom Holland, enfrentam pretendentes ao trono que consomem as riquezas da família.

Quando A Odisseia chega ao streaming por assinatura?

'A Odisseia': Matt Damon como Odisseu (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures/Reprodução)

A estreia de A Odisseia no streaming, modalidade de acesso a conteúdo pela internet, por assinatura ainda não tem data confirmada. A chegada às lojas digitais representa uma etapa de distribuição distinta da inclusão em um catálogo acessível mediante mensalidade.

O início de 2027 é apontado como uma possibilidade caso o filme siga o calendário de outros lançamentos da Universal Pictures. A estimativa, porém, não equivale a um anúncio do estúdio.

Também não há confirmação sobre qual serviço receberá o longa primeiro. Um acordo entre a Universal e a Amazon é citado como indicativo de uma possível chegada ao Prime Video, mas a disponibilidade do filme e uma eventual janela de exclusividade ainda dependem de anúncio.