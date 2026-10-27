'Cara-de-Barro' lidera bilheteria mundial, mas cinemas brasileiros têm pior resultado do ano

Às vésperas do Halloween, "Cara-de-Barro", novo filme de terror da DC sobre o vilão Cara-de-Barro, assumiu a liderança da bilheteria do fim de semana nos Estados Unidos e no Canadá, além de conquistar o primeiro lugar no Brasil. A produção, que estreou na quinta-feira, 22, arrecadou cerca de US$ 43 milhões mundialmente em sua estreia, sendo US$ 24 milhões no mercado norte-americano.

Ranking mundial do fim de semana

Além da liderança de "Cara-de-Barro", um dos destaques da bilheteria mundial é "Tudo Pode Ser Visto", documentário da A24 dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim. A produção acompanha Elizabeth Holmes, fundadora da empresa de biotecnologia Theranos, nos dias que antecederam o início de sua pena de prisão por fraude contra investidores.

Confira o ranking, segundo dados do ScreenDaily:

"Cara-de-Barro" - US$ 43 milhões; "Tudo Pode Ser Visto" - US$ 19,5 milhões; "Street Fighter" - US$ 16,8 milhões; "O Bosque Selvagem" - US$ 14,7 milhões; "Resident Evil" - US$ 13,3 milhões.

Cinemas brasileiros têm pior fim de semana do ano

Os cinemas brasileiros registraram o pior resultado de bilheteria e público do ano no fim de semana de 22 a 25 de outubro, segundo dados da Rentrak. O período coincidiu com a eleição, e o desempenho ficou abaixo do registrado nas semanas anteriores.

No último fim de semana, os cinemas brasileiros arrecadaram R$ 18,58 milhões e receberam 815,11 mil espectadores. O pior resultado anterior havia sido registrado em março, quando os cinemas brasileiros arrecadaram R$ 18,58 milhões e receberam 815,11 mil espectadores.

Confira o ranking:

"Cara-de-Barro" - R$ 3,88 milhões; "Verity" - R$ 2,66 milhões; "BTS: The Comeback Live" - R$ 2,48 milhões; "Street Fighter" - R$ 2,28 milhões; "Minha Melhor Amiga" - R$ 1,47 milhão.

'Cara-de-Barro' liderou também nos Estados Unidos e Canadá

"Cara-de-Barro" liderou o mercado norte-americano, com US$ 24 milhões em sua estreia, de acordo com o Box Office Mojo. O resultado foi suficiente para colocar o longa à frente de "Tudo Pode Ser Visto", que registrou US$ 19,5 milhões e cresceu 25% em relação ao fim de semana anterior.

Confira o ranking: