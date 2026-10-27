'Cara-de-Barro' lidera bilheteria mundial, mas cinemas brasileiros têm pior resultado do ano

Bilheteria mundial: estreias de terror, documentários e produções independentes movimentaram os cinemas internacionais entre sexta-feira, 23, e domingo, 25 de outubro (Divulgação / DC Comics)
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Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10h31.
Às vésperas do Halloween, "Cara-de-Barro", novo filme de terror da DC sobre o vilão Cara-de-Barro, assumiu a liderança da bilheteria do fim de semana nos Estados Unidos e no Canadá, além de conquistar o primeiro lugar no Brasil. A produção, que estreou na quinta-feira, 22, arrecadou cerca de US$ 43 milhões mundialmente em sua estreia, sendo US$ 24 milhões no mercado norte-americano.
Além da liderança de "Cara-de-Barro", um dos destaques da bilheteria mundial é "Tudo Pode Ser Visto", documentário da A24 dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim. A produção acompanha Elizabeth Holmes, fundadora da empresa de biotecnologia Theranos, nos dias que antecederam o início de sua pena de prisão por fraude contra investidores.
Confira o ranking, segundo dados do ScreenDaily:
Os cinemas brasileiros registraram o pior resultado de bilheteria e público do ano no fim de semana de 22 a 25 de outubro, segundo dados da Rentrak. O período coincidiu com a eleição, e o desempenho ficou abaixo do registrado nas semanas anteriores.
No último fim de semana, os cinemas brasileiros arrecadaram R$ 18,58 milhões e receberam 815,11 mil espectadores. O pior resultado anterior havia sido registrado em março, quando os cinemas brasileiros arrecadaram R$ 18,58 milhões e receberam 815,11 mil espectadores.
Confira o ranking:
"Cara-de-Barro" liderou o mercado norte-americano, com US$ 24 milhões em sua estreia, de acordo com o Box Office Mojo. O resultado foi suficiente para colocar o longa à frente de "Tudo Pode Ser Visto", que registrou US$ 19,5 milhões e cresceu 25% em relação ao fim de semana anterior.
Confira o ranking: