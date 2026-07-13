'A Hora do Pesadelo', clássico slasher, terá uma nova versão na Paramount

Freddy Krueger: vilão icônico do terror pode voltar às telas em breve (Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de julho de 2026 às 18h54.
Última atualização em 13 de julho de 2026 às 18h56.
A franquia "A Hora do Pesadelo", um dos maiores clássicos do cinema slasher, está prestes a ganhar uma nova versão. A Paramount fechou um acordo nesta segunda-feira, 13, para adquirir os direitos de adaptação do roteiro original do filme de 1984 nos Estados Unidos.
A empresa pretende desenvolver um reboot da história de Freddy Krueger sob seu novo selo dedicado a filmes nichados, o Paramount Primal. Esse é o primeiro grande passo para trazer o assassino de rosto queimado e garras metálicas de volta aos cinemas.
O projeto ainda está em desenvolvimento, sem roteirista definido ou detalhes sobre a trama, de acordo com a Variety, mas já reúne integrantes da família de Wes Craven, criador da franquia.
Os direitos norte-americanos do roteiro original foram licenciados pelo espólio de Wes Craven, formado por sua viúva, Iya Labunka, e seu filho, Jonathan Craven. Os dois produzirão o novo filme ao lado do advogado Marc Toberoff, que ajudou a família a recuperar a propriedade intelectual da obra.
A mudança foi possível por causa da legislação de direitos autorais dos Estados Unidos, que permite aos autores ou seus herdeiros retomarem determinados direitos décadas após a publicação da obra. O espólio recuperou esses direitos em 2019.
Apesar da negociação, a New Line continua com os direitos internacionais da franquia. O acordo também não está relacionado ao processo de aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount, embora, caso a fusão seja concluída, as propriedades acabem pertencendo ao mesmo grupo empresarial, ainda que administradas por diferentes divisões.
Segundo os estúdios, o longa ainda não tem título oficial nem previsão de estreia. A produção será desenvolvida pelo Paramount Primal, novo selo da Paramount voltado para filmes de terror, ação, comédia e ficção científica de orçamento moderado.
Embora a história permaneça em sigilo, o projeto será ambientado no universo do filme original de 1984 e utilizará como base o roteiro que apresentou Freddy Krueger ao público.
Isso significa que o icônico assassino, conhecido pelas lâminas acopladas às mãos e pelos ataques que acontecem durante os sonhos de suas vítimas, voltará a ocupar o centro da narrativa. Até o momento, nenhum roteirista foi contratado e também não há confirmação sobre elenco ou direção, segundo a mídia americana.
Já a produção contará com a família de Wes Craven e com os produtores da Parmount Primal J.D. Lifshitz e Raphael Margules. A dupla trabalhou recentemente em filmes de terror de sucesso, como "Barbarian", "Companion" e "A Hora do Medo". Agora, eles lideram o selo criado pelo estúdio.
Em comunicado, Iya Labunka afirmou que ela e Jonathan Craven estão animados para apresentar o universo criado por Wes Craven a uma nova geração de espectadores. Segundo ela, o cineasta ficaria satisfeito ao ver o terror ocupar um espaço cada vez mais relevante na cultura popular.
Lançado em 1984, "A Hora do Pesadelo" transformou Freddy Krueger em um dos maiores ícones da história do horror. O primeiro filme apresentou um grupo de adolescentes perseguidos em seus sonhos por um assassino sobrenatural, capaz de matar também no mundo real.
O longa contou com Robert Englund no papel de Freddy Krueger e também marcou uma das primeiras aparições de Johnny Depp no cinema.
Desde então, a franquia ganhou oito filmes produzidos entre as décadas de 1980 e 2010, além de série de televisão, histórias em quadrinhos e videogames. De acordo com os estúdios, os filmes arrecadaram mais de US$ 438 milhões mundialmente, sem considerar parte da receita internacional das produções mais antigas.
O maior sucesso comercial foi "Freddy vs. Jason", lançado em 2003, seguido pelo reboot de 2010, estrelado por Rooney Mara. Desde então, porém, a franquia permaneceu sem novos filmes para o cinema.