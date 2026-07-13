'A Hora do Pesadelo', clássico slasher, terá uma nova versão na Paramount

A franquia "A Hora do Pesadelo", um dos maiores clássicos do cinema slasher, está prestes a ganhar uma nova versão. A Paramount fechou um acordo nesta segunda-feira, 13, para adquirir os direitos de adaptação do roteiro original do filme de 1984 nos Estados Unidos.

A empresa pretende desenvolver um reboot da história de Freddy Krueger sob seu novo selo dedicado a filmes nichados, o Paramount Primal. Esse é o primeiro grande passo para trazer o assassino de rosto queimado e garras metálicas de volta aos cinemas.

O projeto ainda está em desenvolvimento, sem roteirista definido ou detalhes sobre a trama, de acordo com a Variety, mas já reúne integrantes da família de Wes Craven, criador da franquia.

Por que a Paramount conseguiu os direitos?

Os direitos norte-americanos do roteiro original foram licenciados pelo espólio de Wes Craven, formado por sua viúva, Iya Labunka, e seu filho, Jonathan Craven. Os dois produzirão o novo filme ao lado do advogado Marc Toberoff, que ajudou a família a recuperar a propriedade intelectual da obra.

A mudança foi possível por causa da legislação de direitos autorais dos Estados Unidos, que permite aos autores ou seus herdeiros retomarem determinados direitos décadas após a publicação da obra. O espólio recuperou esses direitos em 2019.

Apesar da negociação, a New Line continua com os direitos internacionais da franquia. O acordo também não está relacionado ao processo de aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount, embora, caso a fusão seja concluída, as propriedades acabem pertencendo ao mesmo grupo empresarial, ainda que administradas por diferentes divisões.

Como será o novo filme de "A Hora do Pesadelo"?

Segundo os estúdios, o longa ainda não tem título oficial nem previsão de estreia. A produção será desenvolvida pelo Paramount Primal, novo selo da Paramount voltado para filmes de terror, ação, comédia e ficção científica de orçamento moderado.

Embora a história permaneça em sigilo, o projeto será ambientado no universo do filme original de 1984 e utilizará como base o roteiro que apresentou Freddy Krueger ao público.

Isso significa que o icônico assassino, conhecido pelas lâminas acopladas às mãos e pelos ataques que acontecem durante os sonhos de suas vítimas, voltará a ocupar o centro da narrativa. Até o momento, nenhum roteirista foi contratado e também não há confirmação sobre elenco ou direção, segundo a mídia americana.

Já a produção contará com a família de Wes Craven e com os produtores da Parmount Primal J.D. Lifshitz e Raphael Margules. A dupla trabalhou recentemente em filmes de terror de sucesso, como "Barbarian", "Companion" e "A Hora do Medo". Agora, eles lideram o selo criado pelo estúdio.

Em comunicado, Iya Labunka afirmou que ela e Jonathan Craven estão animados para apresentar o universo criado por Wes Craven a uma nova geração de espectadores. Segundo ela, o cineasta ficaria satisfeito ao ver o terror ocupar um espaço cada vez mais relevante na cultura popular.

O legado da franquia

Lançado em 1984, "A Hora do Pesadelo" transformou Freddy Krueger em um dos maiores ícones da história do horror. O primeiro filme apresentou um grupo de adolescentes perseguidos em seus sonhos por um assassino sobrenatural, capaz de matar também no mundo real.

O longa contou com Robert Englund no papel de Freddy Krueger e também marcou uma das primeiras aparições de Johnny Depp no cinema.

Desde então, a franquia ganhou oito filmes produzidos entre as décadas de 1980 e 2010, além de série de televisão, histórias em quadrinhos e videogames. De acordo com os estúdios, os filmes arrecadaram mais de US$ 438 milhões mundialmente, sem considerar parte da receita internacional das produções mais antigas.

O maior sucesso comercial foi "Freddy vs. Jason", lançado em 2003, seguido pelo reboot de 2010, estrelado por Rooney Mara. Desde então, porém, a franquia permaneceu sem novos filmes para o cinema.