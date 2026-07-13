Trump cita morte de senador para pressionar aprovação de projeto sobre criptomoedas

O presidente dos EUA, Donald Trump, está pressionando os membros do Senado a aprovarem a Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais (Clarity Act, em inglês) "em homenagem" ao senador Lindsey Graham, que faleceu no fim de semana.

Em uma publicação na Truth Social nesta segunda-feira, 13, Trump afirmou que Graham havia sido um grande apoiador do Clarity Act, e pediu ao Senado que aprovasse a legislação. A câmara tem quatro semanas de sessão antes de um período de trabalho estadual de um mês em agosto, o que dá aos legisladores uma pequena janela de oportunidade para aprovar o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas. Graham faleceu no sábado, aos 71 anos.

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Graham, um legislador da Carolina do Sul que atuou no Senado desde 2003, não fez parte da comissão bancária nem da comissão de agricultura na atual sessão do Congresso e não votou a favor do Clarity Act. Ele votou a favor do Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (Genius) Act em 2025, mas não parece ter feito nenhuma declaração pública apoiando diretamente o Clarity Act.

Espera-se que o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas transfira grande parte da autoridade para a aplicação da regulamentação e supervisão de ativos digitais da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). No entanto, muitos senadores democratas sinalizaram que não apoiarão a legislação sem disposições para abordar potenciais conflitos de interesse entre os legisladores e a indústria de criptomoedas, alguns citando os laços de Trump com projetos como sua memecoin e a empresa World Liberty Financial de sua família.

Com a morte de Graham e a hospitalização do senador Mitch McConnell, a atual maioria republicana no Senado foi reduzida para 51 a 47, provavelmente necessitando de apoio adicional dos democratas para atingir o limite de 60 votos necessário para aprovar o projeto de lei sobre criptomoedas. O Cointelegraph tentou contato com os gabinetes dos senadores Tim Scott, Kirsten Gillibrand e Angela Alsobrooks para comentar as declarações de Trump, mas não obteve resposta imediata.

Em uma publicação no Monday X, a senadora Cynthia Lummis afirmou apoiar o comentário de Trump, acrescentando que Graham “era apaixonado por garantir que a liderança americana permanecesse na vanguarda de tudo – incluindo ativos digitais”. O Cointelegraph também entrou em contato com o gabinete de Lummis para esclarecimentos sobre a posição de Graham em relação aos ativos digitais, mas não recebeu uma resposta imediata.

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