Tim Burton revela nova parceria com Johnny Depp, mas novo projeto pode 'frustrar' os fãs

Ao longo dos anos 2000, muitas crianças e adolescentes se divertiam com filmes como "A Noiva Cadáver" e "Alice no País das Maravilhas", do cineasta americano Tim Burton. Muitas obras de sucesso do diretor foram estreladas pelo ator Johnny Depp e essa parceria foi apreciada por muitos fãs durante anos.

Recentemente, Tim Burton confirmou que pretende voltar a trabalhar com Johnny Depp, mesmo após o ator ter enfrentado controvérsias relacionadas a acusações de violência doméstica de sua ex-esposa, Amber Heard. O último filme feito pela parceria entre Tim Burton e Depp foi "Sombras da Noite" (2012).

Sequência de antigo sucesso?

Em entrevista durante o Marrakesh Film Festival, no Marrocos, o diretor falou sobre o futuro de sua carreira e uma possível colaboração com Depp. “Com certeza vai acontecer. Nunca penso, ‘ah, vou usar esse ou aquele ator’. Geralmente depende do projeto no qual estou trabalhando. Filmes dizem respeito a isso. É sobre colaborações e trocas de ideias com pessoas próximas a você”.

Por outro lado, Burton descartou a possibilidade de produzir uma sequência de "Edward Mãos de Tesoura" (1990), o maior sucesso da parceria entre o cineasta e o ator. As expectativas dos fãs para o novo longa aumentaram após o sucesso de "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" (2024).

“É exatamente o filme para o qual não planejo uma continuação. Não quero fazer uma continuação para esse porque ele me parece como uma história fechada. Não quero fazer uma continuação para ‘O Estranho Mundo de Jack’ porque me parece uma história fechada. Algumas coisas são melhores sozinhas”.

Johnny Depp foi afastado de grandes produções, como a franquia "Piratas do Caribe", por conta do processo movido por sua ex-esposa Amber Heard. Na época, o ator negou as acusações de agressão.

Apesar disso, Burton demonstrou interesse em reativar a parceria com o ator, com quem já trabalhou em vários filmes de sucesso, incluindo "Sombras da Noite" (2012), "Alice no País das Maravilhas" (2010), "Sweeney Todd" (2007), "A Fantástica Fábrica de Chocolate" (2005), "A Noiva Cadáver" (2005), "A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça" (1999) e "Ed Wood" (1994).

Enquanto uma nova colaboração pode estar no horizonte, uma continuação de "Edward Mãos de Tesoura" parece permanecer apenas na memória dos fãs.