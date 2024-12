TikTok vai distribuir 100 mil livros de graça na Avenida Paulista; veja como conseguir

Quem conhece o TikTok como a plataforma de dança da geração Z talvez não saiba que, entre as tendências, está uma das maiores comunidades de literatura do mundo: #BookTokBrasil. E por causa dela, a rede social chinesa deu um novo passo: abriu uma livraria temporária e vai distribuir 100 mil livros de graça a partir desta quarta-feira, 11.

Até o dia 17 de dezembro, a livraria ficará localizada no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e funcionará das 10h às 20h, de segunda a sexta, e de 12h às 20h, durante o fim de semana.

Para participar, interessados devem ter mais de 13 anos e realizar um cadastro presencial ao chegar no local. Após o registro, cada visitante receberá um voucher que permitirá a retirada de até cinco livros entre os mais de 30 títulos, nacionais e internacionais, disponíveis. A distribuição é limitada a um voucher por CPF, com prioridade para estudantes da rede pública até o Ensino Médio, que devem apresentar a carteirinha escolar.

A curadoria das obras que estarão disponíveis foi realizada, a convite do TikTok, por um comitê de BookTokers relevantes: Digão Roque, Patrick Torres e Karine Leôncio. Entre os títulos selecionados, está "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, que viralizou após uma criadora americana elogiá-lo como um dos melhores que ela já leu. Além dele, estão na lista "Ainda Estou Aqui", de Marcelo Rubens Paiva, "Tudo é Rio", de Carla Madeira, "O Avesso da Pele", de Jeferson Tenório, "Uma Família Feliz", de Raphael Montes, "É Assim Que Acaba", de Colleen Hoover, e muitos outros.

A "Livraria dos Mais Assistidos no TikTok" foi concebida e executada pelo estúdio criativo AKQA Casa e a logística dos livros foi facilitada pela distribuidora Catavento, que trabalha com mais de 500 editoras em todo o país.

Veja a lista de livros disponíveis na livraria do TikTok

Sujeito a disponibilidade de estoque.

A Biblioteca da Meia-Noite, Matt Haig (Bertrand Brasil)

A Empregada Está de Olho, Freida McFadden (Arqueiro)

A Vegetariana, Han Kang (Todavia)

As Irmãs Blue, Coco Mellors (Astral Cultural)

Ainda Estou Aqui, Marcelo Rubens Paiva (Alfaguara)

Amêndoas, Won-Pyung Sohn (Rocco)

Assistente do Vilão, Hannah Nicole Maehrer (Alt)

Divinos Rivais, Rebecca Ross (Alt)

É Assim que Acaba, Colleen Hoover (Galera)

É Assim que Começa, Colleen Hoover (Galera)

Era Uma Vez Um Coração Partido, Stephanie Garber (Gutenberg)

A Hora da Estrela, Clarice Lispector (Rocco)

Leitura de Verão, Emily Henry (Verus)

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis (Martin Claret e Principis)

Nadando no Escuro, Tomasz Jedrowski (Astral Cultural)

Nem Te Conto, Emily Henry (Verus)

Noiva, Ali Hazelwood (Arqueiro)

O Avesso da Pele, Jefferson Tenório (Companhia das Letras)

Olhos d’Água, Conceição Evaristo (Pallas)

Torto Arado, Itamar Vieira Junior (Todavia)

Trono de Vidro - Vol. 01 ao Vol. 8, Sarah J. Maas (Galera)

Tudo é Rio, Carla Madeira (Record)

Uma Família Feliz, Raphael Montes (Companhia das Letras)

Verity, Colleen Hoover (Galera)

BookTok: maior comunidade de leitores online

Com mais de 2,5 milhões de publicações, o BookTokBrasil é um autêntico espaço de encontro entre leitores, autores e fãs de livros, ao mesmo tempo em que estimula a venda de obras que se tornam tendência. O espaço não só estimula a leitura — necessária em um país como o Brasil, no qual as pessoas leem somente um livro por ano, segundo Instituto Pró-Livro —, mas também incentiva a escrita e a entrada de novos autores no mercado.

Diferente das tradicionais resenhas escritas, os vídeos no TikTok são dinâmicos e envolventes, muitas vezes com trilhas sonoras populares e edições criativas. O impacto do BookTok vai além das resenhas emocionais. A comunidade também abraça diferentes formas de conteúdo literário, desde dicas de organização de estantes até recriações dramáticas de cenas de livros.

Em 2024, o BookTok "viralizou" vários filmes que são considerados clássicos da literatura brasileira. "A Hora da Estrela", de Clarice Lispector e "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, que foram lidos por uma criadora de conteúdo da comunidade nos Estados Unidos, começaram a esgotar em algumas livrarias menores do Brasil. Tiveram aumento de venda considerável também na Amazon.

No resto do mundo, o movimento surgiu durante a pandemia de covid-19, quando muitos buscaram refúgio na leitura e nas conexões virtuais. A criadora de conteúdo Ayman Chaudhary, por exemplo, postou uma resenha emotiva do livro "The Song of Achilles", de Madeline Miller. O vídeo, que expressava a profunda emoção que a história lhe causou, tornou-se viral e impulsionou as vendas do livro, que começaram a ultrapassar as 10 mil cópias semanais.

Carol Baracat, Diretora Global de Marketing Integrado do TikTok, ressalta que o "BookTok é muito especial para o TikTok, pois acreditamos no poder transformador da leitura, fazendo dessa comunidade um lugar de conexão e incentivo desse hábito."

Para se ter uma dimensão do tamanho dessa comunidade, só de janeiro a outubro, mais de 1,2 milhão de postagens foram feitas na plataforma com a hashtag #BookTok no mundo todo. A executiva completa: "o TikTok já demonstrou o poder de transcender a tela, gerando um impacto real e positivo na vida de muitas pessoas, seja descobrindo novos títulos, impulsionando vendas de autores, e até prateleiras especiais nas livrarias com sucessos da plataforma. Por isso, nada mais legal do que trazer toda essa conversa para o mundo real com uma livraria de rua, facilitando também o acesso à leitura."