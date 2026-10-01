'A Fazenda 18': Serginho vence a Prova do Fazendeiro e Daniel e Adryana vão para a Roça

Sérgio Hondjakoff é o mais novo Fazendeiro de "A Fazenda 18". O peão venceu a Prova do Fazendeiro na última quarta-feira, 30, e garantiu mais uma semana no reality da Record.

A disputa também contou com Daniel e Adryana, indicados para a Roça da semana. Maíra, que foi parar na berlinda após receber o voto da então Fazendeira Darlin, ficou de fora da prova depois de ser vetada por Daniel.

Com a vitória, Sérgio escapou do voto popular e conquistou o direito de usar o chapéu de Fazendeiro durante a próxima semana.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro foi inspirada no Tangram, quebra-cabeça formado por peças geométricas que podem ser combinadas para criar diferentes figuras. Batizada de “Bicho em Forma”, a disputa exigiu agilidade, precisão e raciocínio de Sérgio, Daniel e Adryana.

A competição foi dividida em três rodadas. Em cada uma delas, os participantes precisavam reproduzir uma figura de animal usando as peças disponíveis. O desenho a ser montado era definido pelos próprios peões, e a montagem precisava estar correta para que o tempo fosse contabilizado.

Sérgio conseguiu os melhores resultados nas três etapas. Ele montou as figuras de ganso, cachorro e cavalo e terminou a prova com 1 minuto e 31 segundos no tempo total.

Adryana completou os desafios em 4 minutos e 1 segundo, enquanto Daniel terminou com 4 minutos e 32 segundos. Na terceira rodada, Daniel chegou a desistir da montagem.

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.