Quando começa o 'BBB 27'? Reality show divulga data de estreia e novidades

RESUMO | O BBB 27 estreia em 11 de janeiro de 2027 e terá 100 dias de duração. Com Pipocas, Camarotes e veteranos, a nova temporada terá mudanças na seleção dos participantes, na interação com o público e na programação após as eliminações.

A 27ª edição do 'Big Brother Brasil', da TV Globo, já tem data de estreia. Com 100 dias de duração, a casa mais vigiada do país vai ao ar em 11 de janeiro de 2027.

Pipocas, camarotes e veteranos vão dividir a casa na nova temporada, que também terá mudanças na forma de seleção dos participantes, acompanhamento do jogo e interação com o público.

Antes da estreia, o aquecimento começa ainda em 2026 com um reality vertical voltado a criadores de conteúdo fãs do programa. Eles participarão de desafios sobre o universo do BBB, e o vencedor fará parte do squad da temporada.

Entre 8 e 10 de janeiro, Tadeu Schmidt apresenta o “Seleção BBB”, que acompanha a primeira etapa do confinamento dos pipocas. Os candidatos ficarão em casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do país e disputarão vagas no elenco. Na edição, eles também concorrerão a poderes capazes de interferir nos rumos do jogo desde o início.

Ana Paula foi a grande campeã do BBB 26 (Reprodução/Globo)

BBB ganha espaço na Roblox

O programa também terá uma experiência virtual dentro da Roblox. O ambiente inspirado no reality permitirá que os fãs explorem espaços, participem de desafios e interajam com o universo do BBB.

Já o BBB Experience, experiência física criada na edição anterior, voltará em 2027, desta vez no Rio de Janeiro. A atração terá espaços imersivos inspirados na casa do reality.

Eliminado terá primeiro bate-papo na TV aberta

Outra mudança está na programação após as eliminações. Às terças-feiras, o primeiro bate-papo com o eliminado será exibido pela TV Globo logo após o programa. A conversa terá plateia e dois representantes das torcidas, um fã e um hater do participante eliminado, ao lado dos apresentadores.

Depois, a conversa continua no “Bate-Papo BBB”, no Gshow e no Globoplay, com foco na repercussão do eliminado nas redes sociais.

Aos domingos, o programa também será dividido em dois momentos na TV Globo. A primeira parte irá ao ar à tarde, depois do “Temperatura Máxima”, dando início à formação do paredão. A segunda será exibida após o “Fantástico”, quando a dinâmica será concluída depois da Prova Bate e Volta.

Perguntas frequentes

Quando estreia o BBB 27?

O BBB 27 estreia em 11 de janeiro de 2027, na TV Globo.

Quanto tempo vai durar o BBB 27?

A temporada terá 100 dias de duração.

Quem vai participar do BBB 27?

A nova edição terá Pipocas, Camarotes e veteranos do programa.

O que é o “Seleção BBB”?

É uma atração apresentada por Tadeu Schmidt entre 8 e 10 de janeiro. O programa acompanhará a primeira etapa do confinamento dos candidatos Pipocas, que ficarão em casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do país e disputarão vagas no elenco.

O que muda nas casas de vidro do BBB 27?

Além de disputarem vagas no elenco, os candidatos também concorrerão a poderes capazes de interferir nos rumos do jogo desde o início.

O BBB 27 terá uma experiência na Roblox?

Sim. O programa terá um ambiente virtual na Roblox, com espaços inspirados no reality, desafios e interações com o universo do BBB.