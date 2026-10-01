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'Gilmore Girls' terá a maior experiência interativa da história no Natal de 2026

Warner Bros. Studios prepara evento comemorativo de fim de ano e transforma a experiência Stars Hollow em realidade

'Gilmore Girls': série terá evento comemorativa, com direito a cardápio personalizado e retorno do elenco original (Gilmore Girls/Reprodução)

'Gilmore Girls': série terá evento comemorativa, com direito a cardápio personalizado e retorno do elenco original (Gilmore Girls/Reprodução)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10h52.

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Os estúdios Warner Bros. realizarão o evento “Gilmore Girls Holidays” entre 12 de dezembro e 3 de janeiro, com cenários, experiências e comidas inspirados em Stars Hollow. Os ingressos custam a partir de US$ 79, enquanto o pacote de US$ 124 inclui o tour completo pelos estúdios.

O sonho de todo fã de "Gilmore Girls" é viver em Stars Hollow. Enquanto isso ainda não é uma possibilidade, a Warner Bros. Studios encontrou uma forma para que o público tenha a chance de conhecer um pouquinho da cidade com o evento "Gilmore Girls Holidays".

O evento, que acontece dentro dos estúdios da Warner em Los Angeles, nos Estados Unidos, é uma evolução da comemoração anual dos estúdios, "Holidays Made Here", e irá acontecer entre os dias 12 de dezembro e 3 de janeiro.

Com uma venda de ingressos independente, o "Gilmore Girls Holiday" é considerado a maior experiência inspirada na série já realizada até o momento.

O que esperar do 'Gilmore Girls Holiday'?

Com uma área ampliada, o evento promete encantar os fãs com cenários e experiências inspirados nas cenas e tramas favoritas do público.

Será possível entrar no apartamento do Luke, meticulosamente recriado no local original de filmagem, caminhar pelo pátio de formatura de Chilton, explorar uma versão ampliada da mansão dos Gilmore em Hartford e participar de uma versão interativa e temática de fim de ano do leilão de cestas da Rory.

Também haverá um cardápio temático especial para que os visitantes tenham a experiência completa de Stars Hollow. Entre os itens disponíveis estão os "Caesar’s Chilaquiles Nachos", servidos em um boné colecionável do Luke (posicionado de cabeça para baixo).

A Stars Hollow Creamery servirá milkshakes personalizados, dedicados aos namorados da Rory. Enquanto o Secret Bar oferecerá coquetéis como a piña colada de menta "I Smell Snow", o martini de tiramisu e o julep de pêssego do Jackson. Além do balde de pipoca colecionável em formato de coreto.

Experiências exclusivas

Além de uma experiência única, os fãs também podem garantir peças de vestuário da coleção limitada da Her Universe, comprar as novas miniaturas da Department 56 (representando a Kim’s Antiques e o estúdio da Miss Patty) ou até mesmo assistir à gravação de um podcast ao vivo.

Scott Patterson, que já surpreendeu fãs visitando o estúdio anteriormente, estará presente para tirar fotos com os visitantes que quiserem conhecer o Luke Danes real.

Como conseguir ingressos?

Os ingressos para o "Gilmore Girls Holidays" já estão disponíveis em wbstudiotour.com, com a opção de entrada geral avulsa a partir de US$ 79.

É possível optar pelo pacote de US$ 124, que inclui o tour completo pelos estúdios da Warner Bros.

'Perguntas frequentes'

Quando acontece o evento “Gilmore Girls Holidays”? ＋

O “Gilmore Girls Holidays” acontece entre 12 de dezembro e 3 de janeiro. O evento é uma evolução da comemoração anual “Holidays Made Here”, dos estúdios Warner Bros.

Quais cenários de “Gilmore Girls” poderão ser visitados? ＋

Os visitantes poderão entrar no apartamento do Luke, caminhar pelo pátio de formatura de Chilton e explorar uma versão ampliada da mansão dos Gilmore em Hartford. O evento também terá uma versão interativa e temática de fim de ano do leilão de cestas da Rory.

Quais comidas e bebidas estarão disponíveis no evento? ＋

O cardápio terá itens como Caesar’s Chilaquiles Nachos, milkshakes dedicados aos namorados da Rory e coquetéis temáticos. Entre as bebidas estão a piña colada de menta “I Smell Snow”, o martini de tiramisu e o julep de pêssego do Jackson.

Scott Patterson estará no “Gilmore Girls Holidays”? ＋

Sim. Scott Patterson estará presente para tirar fotos com os visitantes que quiserem conhecer o intérprete de Luke Danes.

Quanto custam os ingressos para o “Gilmore Girls Holidays”? ＋

Os ingressos estão disponíveis em wbstudiotour.com, com entrada geral avulsa a partir de US$ 79. O pacote de US$ 124 inclui o tour completo pelos estúdios Warner Bros.

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