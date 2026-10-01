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'Digger' é o pior filme da carreira de Tom Cruise? Veja as avaliações da crítica

Com direção de Alejandro González Iñárritu e Tom Cruise como protagonista, novo longa-metragem chega aos cinemas nesta quarta-feira acumulando 53% de aprovação no Rotten Tomatoes

'Digger': longa-metragem estrelado por Tom Cruise estreia nesta quinta-feira, 1º de outubro (Divulgação / Warner Bros. Pictures)

'Digger': longa-metragem estrelado por Tom Cruise estreia nesta quinta-feira, 1º de outubro (Divulgação / Warner Bros. Pictures)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11h31.

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O filme “Digger”, estrelado por Tom Cruise, estreia nos cinemas em 1º de outubro com 53% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes, a pior avaliação do ator na década de 2020. Apesar da recepção, Cruise aparece entre as principais apostas ao Oscar de Melhor Ator pelo papel do magnata do petróleo Digger Rockwell.

O novo filme de Tom Cruise, “Digger”, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 1º, com a menor aprovação entre os longas estrelados pelo ator na década de 2020, segundo o agregador de críticas Rotten Tomatoes.

Apesar da nota baixa, Cruise é uma das principais apostas na corrida pelo Oscar de Melhor Ator de 2027 por seu papel no longa-metragem. Ele deve concorrer contra Matt Damon de "A Odisseia".

Como 'Digger' está sendo avaliado?

Com 52% de aprovação no Rotten Tomatoes, “Digger” é o filme estrelado por Tom Cruise com o menor percentual de críticas positivas dos últimos seis anos. Até o momento, o índice é baseado em 145 críticas e pode mudar conforme novas avaliações forem incluídas no agregador.

Em sua filmografia recente, o longa-metragem perde apenas para "A Múmia" (2017), que conta com 15% e "Jack Reacher: Sem Retorno" (2016), que conta com 37%. O filme mais mal avaliado da carreira do ator é "Cocktail", de 1988, que tem 11% de aprovação.

Conheça a trama de 'Digger'

Na trama de "Digger", Tom Cruise interpreta Digger Rockwell, um magnata do petróleo que acaba desencadeando uma catástrofe ecológica e precisa tentar reparar os danos que causou.

Além de Cruise, o elenco conta com John Goodman, Riz Ahmed e Sandra Hüller. "Digger" é o novo trabalho do diretor Alejandro González Iñárritu, vencedor do Oscar de melhor direção pelos filmes "O Regresso" (2015) e "Birdman" (2014).

'Perguntas frequentes'

Qual é a nota de “Digger” no Rotten Tomatoes? ＋

“Digger” tem 53% de aprovação no Rotten Tomatoes, com base em 99 avaliações. A nota pode mudar conforme novas críticas forem publicadas no agregador.

“Digger” é o filme de Tom Cruise com a pior avaliação? ＋

“Digger” é o filme de Tom Cruise com menor aprovação na década de 2020, segundo o Rotten Tomatoes. Na filmografia completa do ator, “Cocktail”, de 1988, tem a pior avaliação, com 11%.

Sobre o que é o filme “Digger”? ＋

“Digger” acompanha Digger Rockwell, magnata do petróleo que desencadeia uma catástrofe ecológica e tenta reparar os danos causados. Tom Cruise interpreta o protagonista.

Quem está no elenco de “Digger”? ＋

O elenco de “Digger” reúne Tom Cruise, John Goodman, Riz Ahmed e Sandra Hüller.

Quem dirige o filme “Digger”? ＋

Alejandro González Iñárritu dirige “Digger”. O longa é o novo trabalho do cineasta após “O Regresso”, de 2015, e “Birdman”, de 2014, ambos vencedores do Oscar.

Quando “Digger” estreia nos cinemas? ＋

“Digger” estreia em 1º de outubro nos cinemas, com sessões disponíveis a partir de quarta-feira, 30. Tom Cruise também aparece entre as principais apostas ao Oscar de Melhor Ator pelo filme.

Acompanhe tudo sobre:FilmesTom CruiseCinema

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