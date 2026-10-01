'Digger' é o pior filme da carreira de Tom Cruise? Veja as avaliações da crítica

RESUMO ＋ O filme “Digger”, estrelado por Tom Cruise, estreia nos cinemas em 1º de outubro com 53% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes, a pior avaliação do ator na década de 2020. Apesar da recepção, Cruise aparece entre as principais apostas ao Oscar de Melhor Ator pelo papel do magnata do petróleo Digger Rockwell. O novo filme de Tom Cruise, “Digger”, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 1º, com a menor aprovação entre os longas estrelados pelo ator na década de 2020, segundo o agregador de críticas Rotten Tomatoes.

Apesar da nota baixa, Cruise é uma das principais apostas na corrida pelo Oscar de Melhor Ator de 2027 por seu papel no longa-metragem. Ele deve concorrer contra Matt Damon de "A Odisseia".

Como 'Digger' está sendo avaliado?

Com 52% de aprovação no Rotten Tomatoes, “Digger” é o filme estrelado por Tom Cruise com o menor percentual de críticas positivas dos últimos seis anos. Até o momento, o índice é baseado em 145 críticas e pode mudar conforme novas avaliações forem incluídas no agregador.

Em sua filmografia recente, o longa-metragem perde apenas para "A Múmia" (2017), que conta com 15% e "Jack Reacher: Sem Retorno" (2016), que conta com 37%. O filme mais mal avaliado da carreira do ator é "Cocktail", de 1988, que tem 11% de aprovação.

Conheça a trama de 'Digger'

Na trama de "Digger", Tom Cruise interpreta Digger Rockwell, um magnata do petróleo que acaba desencadeando uma catástrofe ecológica e precisa tentar reparar os danos que causou.

Além de Cruise, o elenco conta com John Goodman, Riz Ahmed e Sandra Hüller. "Digger" é o novo trabalho do diretor Alejandro González Iñárritu, vencedor do Oscar de melhor direção pelos filmes "O Regresso" (2015) e "Birdman" (2014).