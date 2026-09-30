‘A Fazenda 18’: quem disputa a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 30?

‘A Fazenda 18’: três peões disputam o chapéu nesta quarta-feira e podem escapar da segunda Roça da temporada (Reprodução / TV Record)
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Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12h31.
A Prova do Fazendeiro acontece nesta quarta-feira, 30 de setembro, em "A Fazenda 18", e vai mexer com a configuração da segunda Roça da temporada. Três peões disputam o chapéu e a chance de escapar da votação do público.
O programa começa às 22h45, no horário de Brasília, com apresentação de Adriane Galisteu. A competição será disputada por três peões que ainda têm a chance de conquistar o chapéu e garantir mais uma semana no jogo.
A disputa desta semana reúne Adryana Ribeiro, Daniel Erthal e Sérgio Hondjakoff. Os três foram parar na Roça após a formação realizada na terça-feira, 29, e terão a oportunidade de escapar da votação do público.
Maíra Charken também está na berlinda, mas foi vetada da prova por Daniel Erthal e já está confirmada na Roça.
A segunda Roça de "A Fazenda 18" começou a ser definida com a indicação da Fazendeira Darlin, que mandou Maíra para a berlinda.
Na votação da casa, Sérgio Hondjakoff recebeu 16 votos e se tornou o mais votado pelos participantes. Ele puxou Adryana Ribeiro da Baia, enquanto Daniel Erthal acabou na berlinda após a dinâmica do Resta Um.
Com o veto de Daniel, Maíra ficou impedida de disputar a Prova do Fazendeiro.
O vencedor da Prova do Fazendeiro conquista o chapéu, garante imunidade e escapa da Roça. Os outros três participantes da berlinda seguem para a votação popular, que definirá quem deixa o reality na quinta-feira, 1º de outubro.
O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.