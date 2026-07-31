Quando estreia o 7º episódio de 'A Casa do Dragão'?

O texto a seguir contém spoilers da terceira temporada de "A Casa do Dragão"

O sétimo episódio da terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreia neste domingo, 2 de agosto, às 22h (horário de Brasília). O penúltimo capítulo da temporada será exibido simultaneamente na HBO e na HBO Max.

O novo episódio dará continuidade aos conflitos provocados pelas decisões de Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) e às disputas entre os diferentes grupos envolvidos na guerra pelo Trono de Ferro.

Que horas estreia o episódio 7 de 'A Casa do Dragão'?

O episódio 7 da terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreia neste domingo, 2 de agosto, às 22h (horário de Brasília), na HBO e na HBO Max.

O que aconteceu no 6º episódio de 'A Casa do Dragão'?

Intitulado "Faceless Men", o sexto episódio mostrou Rhaenyra enfrentando uma crise em Porto Real após deixar a Patrulha da Cidade sem pagamento e esgotar os recursos destinados à população.

Em meio à fome e à violência, a rainha rejeitou o plano de Daemon para incendiar Tumbleton e ordenou um ataque contra Ormund, que fracassou.

Depois de uma nova tentativa de fuga, Alicent e Helaena foram confinadas. Ao descobrir que Aemond estava em Harrenhal sem Vhagar, Rhaenyra encarregou Alicent de matar o próprio filho. No castelo,

Aemond se aproximou de Alys Rivers, que revelou cinco ovos de dragão escondidos havia um século.

O episódio também mostrou Baela beijando Alyn, Kat rejeitando uma reconciliação com Hugh e Daemon agredindo Ulf em público.

O principal acontecimento do capítulo foi a morte de Criston Cole. Cercado por soldados das Terras Fluviais e do Norte, ele foi atingido por várias flechas antes de iniciar um duelo. Seus homens foram mortos no confronto conhecido como Baile dos Açougueiros.

Calendário de episódios de 'A Casa do Dragão'

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" tem oito episódios e seguirá com lançamentos semanais até 9 de agosto. Confira as datas dos capítulos finais:

Episódio 7: 2 de agosto

Episódio 8: 9 de agosto

A série já tem uma quarta e última temporada confirmada, ainda sem previsão de lançamento.