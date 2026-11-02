77% dos gamers gastam até R$ 250 por mês com jogos, diz pesquisa

Os jogadores brasileiros mantêm os games como parte relevante do orçamento e da rotina de lazer.

Pesquisa realizada pela Serasa em parceria com a Gamers Club mostrou que 77% dos gamers gastam até R$ 250 por mês com jogos digitais, enquanto 59% costumam comprar games para consoles ou computadores. O levantamento também revelou tendências de consumo e preferências financeiras. O mundo gamer também se prepara um dos lançamentos mais aguardados dos últimos anos: o GTA 6.

Segundo o estudo, 43% dos brasileiros afirmam jogar regularmente em consoles, computadores ou notebooks. Entre os participantes, 36% disseram adquirir pacotes de expansão, itens extras e conteúdos adicionais para os jogos. Além disso, 24% assinam serviços que oferecem acesso a bibliotecas digitais de games.

Outro dado destacado pela pesquisa é o peso da economia virtual dentro dos próprios jogos. De acordo com o levantamento, 87% dos jogadores costumam utilizar moedas conquistadas durante as partidas para adquirir novos itens ou atualizações. Já 71% consideram gastar dinheiro real para comprar moedas virtuais quando essa opção está disponível.

O estudo também mostrou que os games seguem ocupando espaço significativo na rotina dos brasileiros. Entre os entrevistados que jogam videogame, 64% afirmaram passar de uma a três horas por dia em partidas online. A

As expectativas de GTA 6

A pesquisa também permitiu identificar uma forte expectativa em torno de GTA 6, considerado um dos jogos mais aguardados dos últimos anos.

Segundo a Gamers Club, o GTA 6 aparece atualmente como o segundo jogo mais jogado pela base de usuários da plataforma, presente em cerca de 25% dos perfis analisados. Além disso, aproximadamente 20% desses jogadores possuem console além do computador.

De acordo com Yuri Fly, CEO e fundador da Gamers Club, a afinidade entre as comunidades de PC e consoles indica um potencial elevado para o novo título também entre os jogadores de computador.

"O GTA 6 lança primeiro para consoles, como PlayStation 5 e Xbox, mas logo em seguida chega ao PC. Fazendo um cruzamento com nossa base, vemos que GTA V é atualmente o segundo jogo mais jogado e que uma parcela relevante possui console além do computador. Considerando essa afinidade, acreditamos que o GTA 6 terá um lançamento tão grandioso no PC quanto está tendo nos consoles", afirma.

Bancos digitais ganham espaço entre os gamers

O levantamento também apontou o destaque de instituições financeiras digitais entre os jogadores brasileiros, com marcas como Mercado Pago e Nubank figurando entre as mais lembradas pelo público.

Para a Gamers Club, o crescimento dessas empresas está ligado não apenas à praticidade dos serviços digitais, mas também à participação ativa no ecossistema gamer.

"Bancos digitais cresceram junto da audiência por estarem integrados ao dia a dia de quem joga. Mas, além da praticidade, os jogadores valorizam marcas que apoiam projetos, eventos e campeonatos. Trabalhamos com o Itaú por dois anos e, graças às diversas iniciativas construídas em conjunto, o banco se tornou uma das instituições mais reconhecidas pela nossa comunidade. Por isso, acredito que tanto os bancos digitais quanto os tradicionais têm espaço para serem protagonistas nesse mercado", destaca Yuri Fly.

Comunidade segue conectada dentro e fora dos jogos

A pesquisa mostra ainda que a comunidade gamer vai além das partidas online. Redes sociais e plataformas de conteúdo continuam sendo importantes canais de informação para esse público. Entre os entrevistados, 47% citaram o Instagram como principal fonte de novidades sobre games, 42% mencionaram o YouTube e 21% apontaram a Twitch.

O engajamento também acontece presencialmente. Segundo o levantamento, 31% dos entrevistados já participaram de eventos relacionados ao universo dos jogos eletrônicos, enquanto 80% afirmam frequentar esse tipo de encontro ao menos uma vez por ano.

Para Yuri Fly, o crescimento contínuo da indústria mostra que o mercado gamer segue em expansão, impulsionado por uma comunidade cada vez mais conectada e pelo avanço tecnológico que amplia as experiências dos jogadores.