Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Dia de Finados: 20 frases para homenagear quem partiu no Whatsapp ou no Instagram

Veja mensagens para compartilhar com a família, acompanhar fotos e recordar pessoas queridas

Dia de Finados: mensagens de saudade, amor e fé para homenagear quem partiu neste 2 de novembro (Thinkstock/Thinkstock)

Dia de Finados: mensagens de saudade, amor e fé para homenagear quem partiu neste 2 de novembro (Thinkstock/Thinkstock)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 06h24.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreFrases
Saiba mais

Uma fotografia antiga, uma receita de família ou uma música podem trazer de volta lembranças de quem já morreu. No Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, essas memórias ganham espaço em homenagens, conversas e publicações nas redes sociais.

Para quem deseja expressar a saudade, uma mensagem pode ajudar a colocar os sentimentos em palavras. O texto pode acompanhar uma foto no Instagram, ser enviado a alguém que compartilha a mesma perda ou fazer parte de uma homenagem no grupo da família.

A seguir, confira 20 frases autorais de Finados, com mensagens de carinho, lembrança e fé.

Frases de Finados para mandar no WhatsApp

  1. “Hoje, a saudade me trouxe as melhores lembranças de você. Compartilho esse carinho com quem também sente sua falta.”
  2. “Que as histórias que vivemos juntos tragam um pouco de conforto neste Dia de Finados.”
  3. “Lembrar de quem partiu é também cuidar dos laços que essa pessoa ajudou a construir.”
  4. “Neste 2 de novembro, deixo meu abraço a quem está sentindo falta de uma presença querida.”
  5. “Algumas das nossas melhores histórias sempre terão você como parte delas.”

Frases curtas para legendas do Instagram

  1. “Sua lembrança tem lugar em cada capítulo da minha vida.”
  2. “Esta foto guarda um instante que eu gostaria de visitar outra vez.”
  3. “O tempo passou, e o carinho por você segue comigo.”
  4. “Hoje, minha homenagem tem seu nome e a nossa história.”
  5. “A saudade encontra abrigo nas lembranças que você deixou.”

Mensagens de saudade para homenagear quem partiu

  1. “Sinto sua falta nas pequenas coisas, principalmente naquelas que só nós entendíamos.”
  2. “Há dias em que tudo o que eu queria era contar uma novidade e ouvir sua voz.”
  3. “Seu jeito de cuidar de mim ainda aparece na forma como aprendi a cuidar de outras pessoas.”
  4. “Guardo com carinho as conversas, os conselhos e até os detalhes que pareciam comuns.”
  5. “Quando a família se reúne, suas histórias sempre encontram um lugar à mesa.”

Frases de Finados com fé e esperança

  1. “Neste Dia de Finados, minha oração é de gratidão pela sua vida e por tudo o que compartilhamos.”
  2. “Que Deus acolha quem partiu e conforte os corações de quem ficou.”
  3. “Acendo uma vela e entrego a Deus a saudade que hoje aperta o peito.”
  4. “Minha fé me traz esperança de reencontro e serenidade para seguir com suas lembranças.”
  5. “Que a paz acompanhe seu descanso e que o amor ampare nossa família.”
Acompanhe tudo sobre:FrasesFeriadosData Popular

Mais de Pop

Hilary Duff desabafa sobre 'Lizzie McGuire': 'Estava completamente exausta'

Reese Witherspoon recompra produtora e empresa demite 50% do time

Por que Gisele Bündchen foi substituída de última hora no 'VS Fashion Show 2026'? Entenda

Michael Mann, diretor de 'Miami Vice' e 'Colateral', é hospitalizado após acidente com arma

Mais na Exame

Casual

O novo acessório de bem-estar que promete ser tendência

Carreira

Vale estudar? Pesquisas apontam salários até 17% maiores para quem participa de formação continuada

Inteligência Artificial

Executivos que dominam IA estão sendo promovidos mais rápido? O que dizem especialistas

Mercado Imobiliário

Calendário de leilões tem mais de 300 imóveis à venda nesta semana; veja oportunidades