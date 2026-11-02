Dia de Finados: 20 frases para homenagear quem partiu no Whatsapp ou no Instagram

Uma fotografia antiga, uma receita de família ou uma música podem trazer de volta lembranças de quem já morreu. No Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, essas memórias ganham espaço em homenagens, conversas e publicações nas redes sociais.

Para quem deseja expressar a saudade, uma mensagem pode ajudar a colocar os sentimentos em palavras. O texto pode acompanhar uma foto no Instagram, ser enviado a alguém que compartilha a mesma perda ou fazer parte de uma homenagem no grupo da família.

A seguir, confira 20 frases autorais de Finados, com mensagens de carinho, lembrança e fé.

Frases de Finados para mandar no WhatsApp

“Hoje, a saudade me trouxe as melhores lembranças de você. Compartilho esse carinho com quem também sente sua falta.” “Que as histórias que vivemos juntos tragam um pouco de conforto neste Dia de Finados.” “Lembrar de quem partiu é também cuidar dos laços que essa pessoa ajudou a construir.” “Neste 2 de novembro, deixo meu abraço a quem está sentindo falta de uma presença querida.” “Algumas das nossas melhores histórias sempre terão você como parte delas.”

Frases curtas para legendas do Instagram

“Sua lembrança tem lugar em cada capítulo da minha vida.” “Esta foto guarda um instante que eu gostaria de visitar outra vez.” “O tempo passou, e o carinho por você segue comigo.” “Hoje, minha homenagem tem seu nome e a nossa história.” “A saudade encontra abrigo nas lembranças que você deixou.”

Mensagens de saudade para homenagear quem partiu

“Sinto sua falta nas pequenas coisas, principalmente naquelas que só nós entendíamos.” “Há dias em que tudo o que eu queria era contar uma novidade e ouvir sua voz.” “Seu jeito de cuidar de mim ainda aparece na forma como aprendi a cuidar de outras pessoas.” “Guardo com carinho as conversas, os conselhos e até os detalhes que pareciam comuns.” “Quando a família se reúne, suas histórias sempre encontram um lugar à mesa.”

Frases de Finados com fé e esperança