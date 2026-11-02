Overqualification: 'Meus anos de experiência viraram uma barreira', diz profissional

"Você é qualificada demais para essa vaga." Foi essa a resposta que a publicitária Flavia Souza, de 58 anos, ouviu ao tentar conquistar uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Com 25 anos de experiência profissional, MBA em Marketing e pós-graduação em Relações Públicas e Comunicação Corporativa, ela acreditava que seu currículo abriria portas. Mas, durante os processos seletivos, descobriu que os anos dedicados à carreira e aos estudos também poderiam se transformar em uma barreira para a contratação.

"Meu currículo chamava a atenção, mas parecia também fechar portas", afirma Souza.

Durante boa parte da carreira, Flavia trabalhou como atendimento publicitário sênior em uma agência no litoral de São Paulo. Atendia principalmente escolas e shoppings, desenvolvendo campanhas para televisão, jornais e revistas.

Com o avanço da comunicação digital, percebeu que precisava ampliar suas competências. Apesar de investir em estudos, encontrava pouca abertura para aplicar os novos conhecimentos, já que os clientes da agência continuavam priorizando formatos tradicionais.

Foi então que decidiu procurar oportunidades em São Paulo, especialmente em agências que atendessem marcas nacionais e internacionais.

Em vez de disputar cargos de liderança, se candidatava a posições de atendimento pleno. A escolha era consciente: embora tivesse experiência no setor, reconhecia que precisava desenvolver competências em um ambiente diferente daquele em que havia construído sua trajetória.

O problema era convencer os recrutadores disso. Nas entrevistas, o tempo de carreira e a formação acadêmica se tornavam motivos de questionamento. As empresas queriam entender por que uma profissional sênior estava interessada em uma posição abaixo de sua experiência.

As negativas começaram a afetar sua autoestima.

"Era frustrante perceber que os anos dedicados ao trabalho e aos estudos podiam se transformar em uma barreira", diz.

Overqualification: quando o currículo começa a pesar de uma forma diferente

O que Flavia enfrentou tem nome: overqualification, ou sobrequalificação profissional, fenômeno que ocorre quando um trabalhador possui formação, experiência ou competências superiores às exigidas para determinada função.

Na prática, o profissional pode ser rejeitado justamente por ter qualificações demais para a vaga. Entre as preocupações dos recrutadores estão a possibilidade de insatisfação com o salário, a dificuldade de adaptação a uma posição de menor senioridade e o risco de o funcionário deixar a empresa assim que surgir uma oportunidade melhor.

O problema, apesar de ser mais comum, não é exclusivo com profissionais 50+, nem no mercado brasileiro. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), publicado em 2024, aproximadamente 38% dos trabalhadores brasileiros tinham escolaridade superior à exigida para suas ocupações em 2023.

Na União Europeia, dados do Eurostat apresentados pela Comissão Europeia em 2026 apontam que 21,4% dos trabalhadores com ensino superior estavam sobrequalificados para suas ocupações em 2025.

Os indicadores mostram a dimensão da sobrequalificação entre trabalhadores empregados, embora não representem diretamente o número de candidatos rejeitados por esse motivo.

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Ela aceitou ganhar metade do salário e foi promovida em menos de um ano

A virada na carreira de Flavia aconteceu quando participou de um processo seletivo para uma vaga de analista júnior na área de comunicação de uma empresa do setor portuário.

Ela não conhecia o mercado, mas encontrou uma recrutadora que enxergou sua experiência como uma oportunidade, e não como um problema.

"A pessoa que me entrevistou reconheceu que minha experiência ultrapassava os requisitos da posição, mas também percebeu minha vontade de aprender e a contribuição que eu poderia trazer", afirma.

Flavia aceitou a posição, mesmo com uma redução salarial de 50%.

"Foi uma decisão difícil, que exigiu reorganização financeira da família. Até então, eu dividia as despesas igualmente com meu marido, e aquela renda ajudava a garantir estabilidade aos nossos filhos", diz.

Na nova empresa, precisou estudar para compreender a dinâmica do setor portuário. Ao mesmo tempo, conseguiu aplicar conhecimentos acumulados durante os anos de trabalho na publicidade.

"Precisei estudar muito para entender a dinâmica portuária. Ao mesmo tempo, consegui aplicar conhecimentos acumulados ao longo da carreira", afirma.

Em menos de um ano, foi promovida à gerência. Hoje, quatro anos depois, continua na companhia, onde afirma encontrar incentivo para seu desenvolvimento profissional, incluindo cursos e participação em congressos.

"Eu estava disposta a assumir uma posição menor para aprender algo novo. Precisava apenas que alguém enxergasse essa escolha como uma possibilidade real e reconhecesse o valor que minha bagagem poderia ter naquele novo contexto, não visse como algo temporário", afirma.

Por que as empresas rejeitam candidatos qualificados demais?

Para Marcelo Neri, empresário do setor marítimo, CEO da Alfamar e mentor de executivos, o excesso de qualificação nem sempre é o verdadeiro motivo para uma contratação não acontecer.

À frente de uma empresa com atuação em 11 localidades portuárias, Neri afirma que a expressão overqualified pode esconder preocupações que raramente são explicadas aos candidatos.

"O excesso de qualificação quase nunca é o problema real. O que trava a contratação é um desencontro de expectativas que ninguém tem coragem, às vezes, de nomear ou de falar", diz.

Segundo ele, quando um profissional muito experiente disputa uma posição abaixo de sua senioridade, o recrutador não avalia apenas suas competências. Também considera o salário que ele já recebeu, quanto tempo poderá permanecer na empresa e até como será sua relação com um gestor menos experiente.

"O recrutador faz uma conta de risco, não de vaga. Ele pensa no salário que a pessoa já ganhou, no tempo que ela vai ficar e no desconforto de quem vai liderá-la", afirma.

Na avaliação do empresário, existe ainda o receio de que o candidato esteja interessado no cargo de seu futuro gestor ou utilize a oportunidade apenas enquanto procura uma posição melhor.

Essas percepções podem fazer com que um currículo seja descartado antes mesmo de o profissional chegar à entrevista.

"Muitas vezes, o currículo nem passa da triagem porque alguém supõe que é caro demais", diz Neri.

Os dois grupos 'super qualificados'

Para Pablo Funchal, professor e CEO da Fluxus Educação, existem dois grupos que costumam enfrentar esse tipo de resistência nos processos seletivos.

O primeiro grupo é formado por profissionais em transição de carreira, que acumulam experiência em uma área, mas precisam começar em posições mais júnior ao ingressar em outro setor.

Também fazem parte desse grupo pessoas que, por necessidade financeira ou pela redução de oportunidades, passam a buscar cargos com remuneração e responsabilidades inferiores aos que tinham anteriormente.

O segundo grupo reúne profissionais com elevada formação acadêmica, como mestrado e doutorado, mas com pouca experiência no ambiente corporativo.

"Existe, nesse caso, uma desconexão entre o nível de formação que elas alcançaram e a experiência que têm dentro de uma empresa. Elas podem ter uma trajetória acadêmica muito sólida, mas ainda estar começando profissionalmente naquele contexto", diz Funchal.

Segundo Funchal, é importante diferenciar duas situações: estar sobrequalificado para uma ocupação e ser rejeitado por apresentar qualificações superiores às exigidas.

"Existe o receio de que o profissional espere um salário maior, perca a motivação rapidamente, se frustre com a função ou saia em pouco tempo para buscar uma oportunidade mais compatível com sua formação", afirma.

Para Daniel Consani, CEO do Grupo TopRH, esse julgamento pode levar as organizações a perder profissionais capazes de contribuir com resultados desde os primeiros meses de trabalho.

"Minha leitura é que precisamos avaliar a motivação do candidato antes de transformar sua bagagem em motivo de exclusão", diz.

O executivo cita um estudo publicado na revista acadêmica Personnel Review, em 2025, com entrevistas com 33 profissionais envolvidos em processos de contratação, que identificou a influência de fatores como liderança, equipe e perspectivas de carreira nessas decisões.

"Descartar automaticamente alguém por ter experiência demais pode significar abrir mão de uma contratação valiosa", afirma Consani.

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Aos 64 anos, ela quer mudar de carreira, mas ainda espera uma oportunidade

A história de Maria Lúcia Isidoro, de 64 anos, mostra outra face da sobrequalificação. Após mais de 40 anos trabalhando com atendimento ao cliente e vendas, ela decidiu transformar sua paixão pela cozinha em profissão.

Durante a pandemia, com o pai enfrentando um câncer, começou a vender marmitas e bolos para complementar a renda. Quando a loja onde trabalhava fechou, passou a buscar oportunidades na gastronomia.

Mas encontrou resistência. Recrutadores questionavam por que uma profissional com décadas de experiência no comércio queria trabalhar em uma cozinha. Sua aparência também foi alvo de preconceito.

"Em uma dessas situações, ouvi que uma 'dondoca' não aguentaria trabalhar na cozinha", relata.

Apesar dos cursos, da experiência prática e da disposição para aprender, Maria Lúcia ainda não conseguiu um emprego formal na área. Hoje, continua vendendo bolos e outras encomendas por indicação de amigos.

"O que me frustra é sentir que minha disposição e minha experiência na cozinha ficam em segundo plano diante de uma ideia que fazem de mim", afirma.

Overqualification pode esconder preconceito com a idade?

Para Neri, um dos riscos do fenômeno é que a justificativa de excesso de qualificação seja utilizada para disfarçar o etarismo, preconceito relacionado à idade do profissional.

"Às vezes, o 'qualificado demais' que a pessoa te fala é só uma forma educada de dizer 'velho demais'", afirma.

O empresário diz que o problema se torna ainda mais relevante diante do envelhecimento da população e da necessidade de manter profissionais experientes no mercado de trabalho por mais tempo.

Durante uma viagem recente ao Japão, Neri afirma ter observado uma valorização diferente da experiência profissional, com trabalhadores mais velhos atuando como referências para funcionários mais jovens.

Na avaliação dele, as empresas brasileiras ainda precisam avançar na forma como aproveitam o conhecimento acumulado por profissionais seniores.

"A palavra é contribuir, não fazer. Para as entrevistas de emprego, a pergunta é: o que eu posso contribuir? Não apenas o que eu sei fazer", afirma.

O empresário também defende que profissionais experientes estejam abertos a aprender novas formas de trabalhar e a se adaptar à cultura das empresas.

Ele cita a própria Alfamar, onde existe uma estratégia de formação de profissionais em início de carreira, para explicar que nem sempre a contratação de pessoas mais experientes funciona como esperado.

Em algumas situações, diz, o problema não está na competência técnica, mas na dificuldade de abandonar hábitos adquiridos em outras organizações.

"Para mim, o ponto não é a senioridade. É a capacidade de desaprender. O sênior que está certo numa empresa-escola é o que chega disposto a ser aluno da cultura da nova casa", afirma.

E com a inteligência artificial, o que muda para os profissionais experientes?

O avanço da inteligência artificial acrescenta uma nova camada ao debate sobre sobrequalificação profissional.

De um lado, empresas enfrentam dificuldades para encontrar trabalhadores com competências tecnológicas atualizadas. De outro, profissionais com décadas de experiência podem encontrar barreiras para se recolocar no mercado.

Neri avalia que a tecnologia aumenta a importância de habilidades humanas, especialmente entre profissionais que ocupam ou desejam ocupar posições de liderança.

Ele cita o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, que projeta a criação de 170 milhões de empregos e o deslocamento de 92 milhões de postos de trabalho até 2030, em um cenário de transformações econômicas e tecnológicas.

Para o empresário, competências como julgamento, leitura de contexto, capacidade de desenvolver pessoas e inteligência relacional tendem a ganhar importância.

"O que sobra de valioso, com a inteligência artificial, é o julgamento, é a leitura de contexto, é a capacidade de formar pessoas, é inteligência relacional", afirma.

Isso não significa, porém, que a experiência profissional substitua a necessidade de atualização.

Neri defende que trabalhadores seniores também desenvolvam conhecimentos sobre novas tecnologias, incluindo ferramentas de inteligência artificial.

"O sênior tem que sempre estar buscando uma requalificação. Ele não pode ficar para trás na parte da tecnologia", diz.

Como conseguir emprego quando você é considerado qualificado demais?

Para quem recebe a resposta de que tem experiência ou formação acima do exigido, os especialistas recomendam uma mudança de estratégia durante os processos seletivos.

O primeiro passo é entender qual é a verdadeira preocupação da empresa.

"Meu conselho é pedir objetividade: a preocupação é com salário, escopo ou permanência? A partir daí, explique por que aquela oportunidade faz sentido e mostre como sua experiência pode acelerar entregas concretas", diz Consani.

Neri recomenda que o candidato assuma o controle da própria narrativa profissional, em vez de deixar que os recrutadores tirem conclusões apenas com base no currículo.

"O que eu mais vejo na mentoria é gente que acumulou títulos e perdeu a narrativa", afirma.

Segundo ele, o candidato precisa explicar por que deseja aquela vaga, naquela empresa e naquele momento da vida.

A orientação é antecipar possíveis dúvidas sobre remuneração, permanência e relacionamento com a liderança, mostrando que a candidatura é uma escolha consciente.

"Explique a escolha antes que te perguntem", diz Neri.

Funchal também recomenda que o candidato explique os motivos da mudança de carreira, especialmente quando busca uma posição de menor senioridade.

Outro ponto importante é adaptar o currículo para cada oportunidade.

Segundo o professor, apresentar todas as formações e experiências acumuladas ao longo da vida profissional, sem considerar sua relevância para a vaga, pode dificultar a avaliação do recrutador.

"Não significa esconder sua trajetória, mas destacar aquilo que faz sentido para a posição que você está buscando", afirma.

Cinco dicas para quem ouve que é qualificado demais para a vaga

Peça um feedback específico: procure entender se a preocupação da empresa está relacionada ao salário, às responsabilidades ou à possibilidade de saída em pouco tempo. Explique por que deseja aquela posição: deixe claro se está mudando de carreira, buscando novos conhecimentos ou escolhendo uma rotina diferente. Adapte o currículo: destaque as experiências e qualificações mais relevantes para a oportunidade, sem necessariamente apresentar toda a trajetória profissional. Mostre o valor da sua experiência: explique como as competências adquiridas anteriormente podem ajudar a equipe e acelerar resultados. Alinhe expectativas: converse de maneira transparente sobre remuneração, possibilidades de crescimento e interesse em permanecer na empresa.

Neri resume essa discussão ao diferenciar o conhecimento acumulado da capacidade de aplicá-lo em situações reais. Inspirado no conceito de sabedoria prática de Aristóteles, o empresário defende que o mercado de trabalho precisa olhar além dos diplomas.

"A qualificação é o que você acumulou, a sabedoria prática é saber o que fazer numa segunda-feira difícil", afirma.

O desafio, portanto, não é apenas preparar os profissionais para as oportunidades disponíveis, mas também fazer com que as empresas reconheçam que uma carreira de sucesso nem sempre significa subir de cargo.

Em um Brasil que envelhece, com a queda da natalidade e o aumento da expectativa de vida, a geração prateada tende a permanecer cada vez mais ativa no mercado de trabalho. Com décadas de experiência e currículos de peso, esses profissionais terão o desafio de se atualizar para acompanhar as transformações do futuro do trabalho, enquanto as empresas precisarão aprender a valorizar uma bagagem que pode valer ouro.