Midterms: Por que cientistas estão bastante preocupados com as eleições dos Estados Unidos?

As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro, podem provocar mudanças no financiamento de pesquisas científicas e na fiscalização das políticas de saúde do governo de Donald Trump.

Atualmente, o Partido Republicano controla a Câmara dos Representantes e o Senado. Entretanto, pesquisas eleitorais indicam que os democratas podem recuperar a maioria na Câmara e disputar o controle do Senado.

Uma mudança na composição do Congresso poderia ampliar a fiscalização sobre agências científicas e dificultar medidas propostas pela Casa Branca. Segundo informações da revista Nature, pesquisadores e organizações científicas acompanham a votação diante dos cortes e das mudanças administrativas implementados desde o início do segundo mandato de Trump, em 2025.

Como as eleições nos EUA podem afetar a ciência?

O Congresso americano tem autoridade para definir o orçamento federal e fiscalizar as atividades do governo. Por isso, uma vitória democrata poderia ampliar a resistência às propostas de redução de recursos destinados à pesquisa científica.

Nos últimos dois anos, o governo de Donald Trump solicitou cortes superiores a 50% no orçamento da Fundação Nacional de Ciência (NSF) para os anos fiscais de 2026 e 2027.

Até agora, parlamentares republicanos e democratas impediram a implementação dessas reduções. Entretanto, o orçamento definitivo de 2027, cujo ano fiscal começou em 1º de outubro, ainda não foi aprovado.

Mesmo com uma eventual maioria democrata nas duas casas, aumentos expressivos no financiamento científico continuariam enfrentando obstáculos. Isso porque os projetos orçamentários precisam da assinatura do presidente, que pode vetá-los.

Cortes no financiamento e bolsas de pesquisa

A manutenção dos orçamentos federais não impediu restrições ao financiamento científico. Segundo a Nature, o governo Trump encerrou milhares de bolsas de pesquisa e deixou de liberar parte dos recursos aprovados pelo Congresso.

A NSF, por exemplo, terminou o ano fiscal de 2026 com aproximadamente US$ 1,4 bilhão em verbas não utilizadas. A situação contribuiu para que a agência registrasse o menor número de novas bolsas de pesquisa concedidas em décadas.

A NSF afirma que dispõe de dois anos, conforme a legislação, para utilizar os recursos aprovados. Defensores da ciência esperam que um novo Congresso fiscalize essas decisões e pressione o governo pela liberação das verbas.

Plano da Casa Branca para pesquisas pode ser barrado

Outra questão envolve uma proposta do Escritório de Administração e Orçamento (OMB) para modificar a distribuição de recursos federais. O plano permitiria que indicados políticos supervisionassem a avaliação de financiamentos e revertessem decisões tomadas por especialistas científicos.

Segundo o OMB, a proposta busca aumentar a transparência, a responsabilidade e a supervisão dos gastos públicos. Entretanto, organizações científicas questionam a possibilidade de interferência política na seleção de pesquisas.

Ellie Dehoney, vice-presidente de políticas da Research!America, afirmou à revista que a mudança poderia comprometer o avanço da pesquisa biomédica.

O Congresso já aprovou uma medida provisória que impede temporariamente a implementação do plano. A restrição vale durante o período de financiamento federal estabelecido até 11 de dezembro de 2026.

Caso os democratas conquistem mais cadeiras, poderão tentar manter o bloqueio em futuras leis orçamentárias.

Democratas podem ampliar investigações sobre agências científicas

Além de controlar os gastos públicos, o Congresso possui poderes para investigar a atuação de órgãos federais. Uma mudança de maioria permitiria aos democratas ampliar audiências e exigir documentos e depoimentos de autoridades.

Zoe Lofgren, integrante democrata da Comissão de Ciência, Espaço e Tecnologia da Câmara, afirmou que pretende intensificar a fiscalização caso seu partido assuma o controle. Segundo a parlamentar, pedidos anteriores de esclarecimento enviados à NSF e ao Departamento de Energia receberam poucas respostas.

Com o comando da comissão, os democratas poderiam emitir intimações para obrigar autoridades a prestar depoimentos.

Lofgren também pretende retomar propostas relacionadas à regulamentação da inteligência artificial e ao incentivo à inovação tecnológica.

O que pode mudar nas políticas de saúde dos EUA?

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos, comandado por Robert F. Kennedy Jr., também poderá enfrentar maior fiscalização.

Desde que assumiu o cargo, Kennedy promoveu mudanças nas políticas federais de vacinação e supervisionou uma reestruturação que afetou agências de saúde, incluindo os Institutos Nacionais de Saúde (NIH).

Entre as medidas estão alterações no calendário de vacinação infantil e a criação de uma iniciativa para investigar possíveis lesões associadas a vacinas. Os democratas indicaram que pretendem investigar essas decisões caso assumam o controle de uma das casas do Congresso.

Especialistas ouvidos pela Nature avaliam que novas audiências e investigações poderão aumentar a pressão sobre o departamento. Entretanto, reverter as medidas por meio de novas leis seria mais difícil.

Trump poderia vetar projetos aprovados pelo Congresso. Para derrubar um veto presidencial, seria necessária uma maioria de dois terços na Câmara e no Senado. Assim, a fiscalização parlamentar poderia atrasar ou modificar a implementação de determinadas políticas, sem necessariamente anulá-las.

Cientistas também disputam cargos nas eleições

As mudanças no financiamento científico e nas políticas de saúde contribuíram para aumentar a participação de pesquisadores na disputa eleitoral.

Segundo a organização 314 Action, que apoia candidatos democratas com formação científica, o número de pesquisadores concorrendo a cargos públicos atingiu um recorde neste ciclo eleitoral.

O grupo informou ter investido US$ 30 milhões e apoiado mais de 500 candidatos, principalmente em disputas estaduais e locais. Esses cargos também influenciam decisões relacionadas à ciência e à saúde pública.

Governadores e parlamentares estaduais participam da definição de políticas de vacinação escolar, dos orçamentos de universidades públicas e da administração do Medicaid, programa de assistência médica destinado principalmente à população de baixa renda, que sofreu cortes significativos durante o governo Trump em 2025.