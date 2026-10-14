Mercado Pago lança crédito sem juros por 7 dias para pequenas e médias empresas

O Mercado Pago, instituição financeira do Grupo Mercado Livre, lançou duas modalidades de crédito para pequenas e médias empresas (PMEs). Uma delas permite contratar empréstimos sem juros por sete dias. A outra, desenvolvida em parceria com o BNDES e o Sebrae, oferece financiamentos de até R$ 700 mil, com prazo de pagamento de até 48 meses.

As novidades foram apresentadas durante o Mercado Livre Experience 2026, realizado em setembro, em São Paulo, e fazem parte da estratégia da companhia para ampliar sua atuação na gestão financeira dos pequenos negócios.

Segundo o relatório de impacto Efeito MELI 2026, 4,7 milhões de negócios utilizaram o Mercado Pago para processar R$ 410 bilhões em pagamentos em 2025, o equivalente a 3,4% dos pagamentos digitais recebidos no Brasil.

O levantamento também aponta que 83% dos empreendedores afirmam ter organizado e formalizado a gestão financeira com o uso da plataforma. Atualmente, a instituição atende mais de 9 milhões de empreendedores, entre pessoas físicas e jurídicas.

Como funciona o crédito sem juros do Mercado Pago?

O Crédito Sem Juros por 7 dias é destinado a empreendedores elegíveis que utilizam a Conta Negócio do Mercado Pago. A contratação ocorre pelo aplicativo, e o valor disponível depende do histórico de vendas e da análise de risco.

O limite pode chegar ao equivalente a duas semanas de faturamento. A modalidade foi desenvolvida para necessidades de curto prazo, como reposição de estoque, despesas inesperadas e diferenças entre os prazos de recebimento e pagamento.

Já o Capital de Giro BNDES Sebrae atende empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e regularidade fiscal. A modalidade amplia de 24 para até 48 meses o prazo de pagamento do capital de giro tradicional do Mercado Pago.

A contratação também ocorre pelo aplicativo, mediante análise de elegibilidade, e inclui acesso a consultorias e conteúdos de gestão empresarial oferecidos pelo Sebrae.

“Com a nova modalidade, damos ao empreendedor mais flexibilidade para administrar o caixa e seguir com seus planos”, afirma Daniel Davanço, diretor sênior de PMEs do Mercado Pago no Brasil.

Daniel Davanço, do Mercado Pago: novas linhas de crédito buscam atender diferentes necessidades financeiras das PMEs

Como o Mercado Pago analisa o crédito para PMEs?

A expansão dos empréstimos acompanha mudanças na análise de crédito para pequenos negócios. Em vez de considerar apenas informações bancárias tradicionais, o Mercado Pago utiliza dados de vendas e transações financeiras para avaliar o perfil dos empreendedores.

O modelo próprio de análise de risco considera mais de 2 mil variáveis, incluindo histórico de vendas, pagamentos e utilização de serviços financeiros.

A instituição também utiliza informações compartilhadas pelos clientes por meio do Open Finance para complementar a avaliação.

Segundo a companhia, nove em cada dez empreendedores que utilizam a Conta Negócio recebem alguma oferta de crédito nos primeiros três meses de uso.

O Efeito MELI 2026 aponta que o Mercado Pago realizou 12,4 milhões de operações de crédito para pequenos negócios, somando R$ 15 bilhões. Desse total, 86% das concessões foram destinadas a empreendimentos sem funcionários ou com até cinco empregados.

Entre os negócios menores, o valor médio das operações foi de R$ 670, indicando a presença de financiamentos de menor valor na carteira.

Conta Negócio cresce 40% em volume de pagamentos

Além do crédito, o Mercado Pago aposta na integração de serviços financeiros para ampliar sua atuação entre as PMEs.

Lançada em abril de 2026, a Conta Negócio reúne recebimento de vendas, controle de fluxo de caixa, acesso a empréstimos e alternativas de investimento. A solução foi desenvolvida especialmente para empreendedores com movimentação superior a R$ 10 mil.

Em um ano, o volume de pagamentos processados por clientes com movimentação média acima desse valor cresceu aproximadamente 40%, segundo a instituição.

A utilização de diferentes produtos também aumentou. Atualmente, nove em cada dez empreendedores ativos na Conta Negócio utilizam três ou mais serviços do ecossistema.

A integração permite concentrar informações sobre receitas, despesas e movimentação financeira, facilitando o acompanhamento da operação.

Conta Negócio do Mercado Pago: plataforma reúne pagamentos, controle financeiro e acesso a crédito para PMEs

Inteligência artificial avança entre pequenos negócios

A inteligência artificial também passou a integrar a oferta de ferramentas para PMEs. Segundo o Efeito MELI 2026, 50% dos pequenos e médios negócios do ecossistema utilizaram ferramentas de IA pela primeira vez por meio da plataforma.

Entre as aplicações estão a melhoria de fotografias de produtos, o atendimento aos consumidores e a análise de vendas.

A adoção dessas ferramentas acompanha a expansão dos meios digitais de pagamento. Em 2025, o Mercado Pago registrou mais de 12,3 milhões de dispositivos, entre maquininhas e celulares utilizados para receber pagamentos por aproximação.

Para a companhia, a combinação de pagamentos, crédito e tecnologia deve ampliar sua participação na rotina dos empreendedores.

“O nosso objetivo é consolidar o Mercado Pago como o parceiro financeiro ideal para o empreendedor, com uma solução completa que conecta adquirência, crédito, gestão e investimento em uma única plataforma”, afirma Davanço.

Com a aproximação da Black Friday e do Natal, a ampliação dessas ferramentas ocorre em um período de maior demanda por planejamento de estoque, controle de caixa e financiamento das operações comerciais.