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GP de São Paulo: Nubank House recebe exposição da Mercedes F1 Team

Mercedes terá exposição gratuita com simuladores, desafios de pit stop e uma réplica do carro W17 para clientes Nubank

Fórmula 1: Mercedes faz parceria com Nubank para criar experiência inédita no Brasil (Attila Kisbenedek/AFP)

Fórmula 1: Mercedes faz parceria com Nubank para criar experiência inédita no Brasil (Attila Kisbenedek/AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15h15.

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Parceiro oficial da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team a partir da temporada de 2026, o Nubank quer oferecer uma experiência para além do Autódromo de Interlagos aos fãs de Fórmula 1. Para isso, a empresa anuncia a Nubank House, primeira experiência imersiva da escuderia já realizada no Brasil.

Entre os dias 4 e 8 de novembro, o Nubank Parque abre as portas para os clientes vivenciarem a história da Mercedes por meio de  uma exposição exclusiva. Entre os itens, o público poderá conferir com macacões, luvas e capacetes que relembram os momentos de glória da equipe, e uma réplica oficial do carro Mercedes-AMG W17 E Performance.

De acordo com o Nubank, é esperado que mais de 20 mil pessoas passem pela exposição durante os cinco dias de evento.

Como participar da exposição?

A exposição será gratuita e exclusiva para clientes Nubank, que devem resgatar os ingressos antecipadamente na plataforma Sympla. As vagas serão limitadas devido à capacidade do espaço.

Os ingressos serão liberados ao longo de três dias, conforme o nível do cliente Nubank. Confira o calendário:

  • 20/10: clientes Nubank Ultravioleta
  • 21/10: clientes Nubank Croma
  • 22/10: demais clientes Nubank

Para concluir o pedido, basta aceitar os termos da experiência na plataforma. No dia da visita, o cliente deve apresentar o aplicativo do Nubank no celular na entrada.

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