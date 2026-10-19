GP de São Paulo: Nubank House recebe exposição da Mercedes F1 Team

Parceiro oficial da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team a partir da temporada de 2026, o Nubank quer oferecer uma experiência para além do Autódromo de Interlagos aos fãs de Fórmula 1. Para isso, a empresa anuncia a Nubank House, primeira experiência imersiva da escuderia já realizada no Brasil.

Entre os dias 4 e 8 de novembro, o Nubank Parque abre as portas para os clientes vivenciarem a história da Mercedes por meio de uma exposição exclusiva. Entre os itens, o público poderá conferir com macacões, luvas e capacetes que relembram os momentos de glória da equipe, e uma réplica oficial do carro Mercedes-AMG W17 E Performance.

De acordo com o Nubank, é esperado que mais de 20 mil pessoas passem pela exposição durante os cinco dias de evento.

Como participar da exposição?

A exposição será gratuita e exclusiva para clientes Nubank, que devem resgatar os ingressos antecipadamente na plataforma Sympla. As vagas serão limitadas devido à capacidade do espaço.

Os ingressos serão liberados ao longo de três dias, conforme o nível do cliente Nubank. Confira o calendário:

20/10 : clientes Nubank Ultravioleta

: clientes Nubank Ultravioleta 21/10 : clientes Nubank Croma

: clientes Nubank Croma 22/10: demais clientes Nubank

Para concluir o pedido, basta aceitar os termos da experiência na plataforma. No dia da visita, o cliente deve apresentar o aplicativo do Nubank no celular na entrada.