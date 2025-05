Onde assistir ao show da Lady Gaga no Rio? Veja quem fará a transmissão ao vivo

Dessa vez ela vem, sim! Lady Gaga se apresenta direto das areias da Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite deste sábado, 3. A expectativa de público é de 1,6 milhão de pessoas, segundo a prefeitura.

Quem vai enfrentar a multidão para ver a cantora verá, sem dúvidas, a maior apresentação da carreira de Gaga. Mas quem não quer encarar a "muvuca" e/ou viajar para o Rio de Janeiro consegue acompanhar o show também. E de casa.

Haverá transmissão ao vivo, direto da praia, tanto para quem assiste pela TV quanto pela internet. A diferença será que quem está na areia verá tudo 10 minutos antes do público de casa — a pedido da cantora.

Onde assistir ao show da Lady Gaga na TV?

O show será exibido na Globo e no Multishow.

A TV Globo inicia a transmissão logo após a novela "Vale tudo". A jornalista e especialista em música Kenya Sade e a apresentadora Ana Clara vão comandar a cobertura do "Todo Mundo No Rio com Lady Gaga". O show da diva pop está marcado para ter início às 21h45, após a apresentação de dois DJs, que animam o público a partir das 17h30.

Na televisão fechada, o Multishow faz o esquenta a partir das 20h15, sob o comando de Mc Daniel e Gominho no “Esquenta TVZ Lady Gaga”, com a exibição de clipes das várias fases da carreira da artista.

A transmissão do show começa às 21h15 no Multishow e no Globoplay com a dupla Dedé Teicher e Laura Vicente. Diego Martins invade o pit Little Monster — um espaço exclusivo bem perto do palco dedicado aos fãs.

Como assistir ao show da Lady Gaga online?

Quem prefere assistir pelo computador, tablet ou celular consegue acompanhar a Mother Monster pelo Globoplay, que reproduz gratuitamente o sinal da TV Globo. Assinantes que possuem o Multishow assistem também, sem interrupções.